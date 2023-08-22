小海豹沖上岸　女不聽勸「急用衣服包起來」反而害死牠

▲英國一隻小海豹被人類打擾後死亡。（圖／翻攝自Facebook／Marine and Wildlife Rescue）



記者吳美依／綜合外電報導

英國諾福克郡（Norfolk）一名女子在海灘上發現年幼海豹，立刻通報野生動物救援單位，但儘管被告知「不要打擾海豹」，她卻執意用外套將幼崽包裹起來，並且放進汽車後座，最終導致小海豹休克死亡。

BBC等外媒報導，女子18日晚間發現海豹後，立刻通報當地動保機構「海洋和野生動物救援」（Marine and Wildlife Rescue），卻直接忽視專家建議，此情況被稍後趕抵現場的「霍西海豹之友」（Friends of Horsey Seals）志工目睹與證實。

諾福克郡每年有數千隻海豹出生，當地熱心民眾組成慈善團體及志工隊，協助保護沙灘及野生動物的安全。「海洋和野生動物救援」在臉書貼文表示，「儘管我們指示通報者不要打擾小海豹，讓牠等到早上再接受檢查，這隻幼崽仍被抱起來，並且包裹在外套裡，經歷了不必要的折磨。」

霍西海豹之友也呼籲，若在海灘上遇見海豹，千萬記得不要打擾、保持距離，「港海豹（Harbour seals）非常敏感，而且非常容易陷入休克狀態，然後就死去了，就像這隻一樣！」

這起事件引爆網友怒火，許多人留言怒斥，「人類的愚蠢令人窒息」、「人類何時才能不打擾大自然？」、「如果她在非洲度假，會去撿獅子寶寶嗎？」有人建議，應該在海豹出沒的海灘豎立告示牌，也對小海豹無辜失去性命表達遺憾及悲傷。