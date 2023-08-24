習近平金磚峰會講話　呼籲金磚各國「反對脫鉤斷鏈」

▲習近平出席金磚國家領導人第十五次會晤。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

金磚國家（BRICS）領導人峰會8月23日繼續在南非舉行，大陸國家主席習近平表示，國際規則要依據聯合國憲章宗旨和原則由大家共同書寫、共同維護，不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算，更不能拉幫結夥，把自己的「家法幫規」包裝成國際規則。

《央視》發布習近平的講話全文，他提倡，金磚國家要反「脫鈎斷鍊」、經濟脅迫，要聚焦務實合作，促進經貿和財金領域往來與交流。

他稱，高興看到很多發展中國家申請加入金磚合作機制，提倡要秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，讓更多國家加入到金磚大家庭。

金磚國家現由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成，今年的峰會在南非約翰尼斯堡舉行。

據俄羅斯衛星通訊社消息，俄羅斯總統普丁在視訊談話中提到，將推動2025年前金磚國家經濟夥伴關係戰略進一步全面落實和制定新的長期方向，包括加強各國在國際貨幣金融體系中的作用，發展銀行間合作，擴大使用本國貨幣，深化稅務、海關和反壟斷機構方面的合作。

巴西總統魯拉22日參加金磚峰會首日活動時，也主張納入新成員以及採用共同貨幣。魯拉還提到加強金磚國家新開發銀行的必要性，以確保為此一集團能夠提供更好的信貸條件。巴西政府正研究在與阿根廷的交易中使用人民幣的可行性。

魯拉表示，需要在國際市場上找到美元的替代選擇，期待不影響本國貨幣的情況下，創建共同貨幣。