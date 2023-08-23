去哪了？習近平缺席金磚論壇　專家直呼不太對勁

▲習近平與南非總統握手合影。（圖／新華社）

文／中央社

金磚五國峰會在南非揭幕，中共領導人習近平21日晚間抵達當地，但隔天有場重要的論壇他沒現身，改由商務部長王文濤替他發表專題演說，對此研究中國問題的專家們直呼不對勁並深感疑惑。

綜合美國之音（VOA）與香港「南華早報」（SCMP）等媒體今天報導，雖然習近平早已抵達南非約翰尼斯堡，但他事先既沒告知也沒說明，逕自缺席表定的商業論壇，研究中國問題的專家紛紛表示難以理解。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於X平台發文說：「習近平沒現身金磚工商論壇，是否有什麼不對勁？」中國問題專家利明璋（Bill Bishop）也呼應她。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然(Brian Hart)也藉著X平台表示疑惑：「（中國外交部長助理兼新聞司長）華春瑩說習近平『發表了』講話，但習近平卻缺席了會議。」

他援引附圖指出：「商務部長王文濤替習近平講了話。請注意，這張照片是從很後面拍的，也沒有習近平在裡面。」

習近平無預警消失於出席「金磚五國」（BRICKS）的眾人眼前，非營利機構太平洋協會（The Pacific Council）成員莫斯切拉（Joe Moschella）發訕笑貼文說：「和秦剛的男生之旅。」

秦剛是習近平親手拔擢他接替王毅當外交部長，5月底被宣布染疫後不見人影長達一個月，期間各方誇張謠傳他外遇生子又涉及間諜案，詳情如何當局始終諱莫如深，後經人大常委會決議免職，由王毅回鍋。

約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽跟進發文嘲諷：「如今，奇怪的事情發生卻沒有解釋已經是常態了。」

習近平抵達南非前曾於3月訪俄羅斯，這也是他今年第2次出訪，22日南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）授予他南非勳章，當天稍晚本應出席金磚峰會的工商論壇並發表演說，卻改由王文濤代理。

雖然當前中國經濟低迷不振，但王文濤宣讀習近平的演講稿，仍堅稱中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變，並暗批「某些國家」執意維持霸權，打壓新興經濟體的崛起。

北京當局至今仍未說明為何習近平缺席論壇，官媒如央視等關於金磚峰會的報導，多著墨於習近平獲頒勳章等，完全沒有提及王文濤替習近平上台。

反而華春瑩在X平台發文說，習近平出席論壇並發表談話，附上沒有習近平身影的照片，格外引人疑竇又耐人尋味。