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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸外交部：習近平8月21至24日訪問南非　將出席金磚峰會

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，組成的金磚五國即將在22日舉辦領導人峰會。大陸外交部18日宣布，國家主席習近平本月21至24日國事訪問南非，並出席金磚五國（BRICS）峰會。習近平上一次對南非進行國事訪問，還是5年前的2018年。

外交部正式公布消息之前，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）曾在7日表示，他和習近平22日會在比勒陀利亞（Pretoria）會面，預計雙方會討論加強兩國關係，以及簽署多項合作備忘錄。

報導提到，拉瑪佛沙與習近平的會面正值金磚五國峰會，估計巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及印度總理莫迪（Narendra Modi）會親身出席，而俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則很大機會以視訊形式參加。

中國駐南非大使陳曉東8月6日在《人民日報》3版的大使隨筆專欄投書《共建「一帶一路」 合民願、惠民生、得民心》，文章稱，習近平3次對南非國是訪問，為中南關係發展把舵引航，並指出，今年是中南建交25周年，也是金磚「南非年」，兩國有著兄弟般特殊友好關係。相信中南高質量共建「一帶一路」必將不斷走深走實、行穩致遠，為兩國人民創造更多福祉。

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