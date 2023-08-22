習近平抵南非將出席金磚峰會　稱中非關係步入「嶄新階段」

▲習近平抵達南非機場。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平於當地時間21日抵達南非約翰尼斯堡，出席金磚國家領導人第15次會晤並對南非進行國事訪問，當地華人在沿途街道高舉「中南友誼萬歲」等橫幅。習近平發表機場書面講話稱，今年是中南建交25週年，中南全面戰略夥伴關係步入嶄新階段。

據《新華社》報導，大陸中央書記處書記蔡奇、外交部長王毅等人員，陪同習近平同機抵達，南非總統拉瑪佛沙率外長潘多爾等高級官員到場迎接，婦女們向習近平獻上鮮花，禮兵持槍致敬，身著民族服裝的民眾跳起舞蹈。

報導指出，時值午夜時分，習近平乘坐的車隊從機場前往下榻飯店途中，華僑華人自發等候在沿途街道，揮舞中南兩國國旗，高舉「中南友誼萬歲」等橫幅，熱烈歡迎習近平到訪。

▲習近平與南非總統拉瑪佛沙握手。（圖／新華社）

習近平發表機場書面講話稱，代表中國政府和中國人民，向南非政府和南非人民致以誠摯問候和良好祝願；今年是中南建交25週年，中南全面戰略夥伴關係步入嶄新階段，我相信在雙方共同努力下，這次訪問一定能夠取得圓滿成功。

習近平指出，作為新興市場國家和發展中大國的重要合作平台，金磚合作機制已經成為促進世界經濟增長、完善全球治理、推動國際關係民主化的建設性力量，相信這次金磚國家領導人會晤將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑，把發展中國家團結合作提升到更高水平。

習近平表示，他還將出席中非領導人對話會，同非洲國家領導人一道，共商合作大計，共謀發展之道，共促世界和平。