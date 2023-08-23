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大陸 大陸焦點 特派現場

南非高規格接待習近平　兩國簽訂25合作文件「深化一帶一路」

▲▼習近平,南非,中國南非,大陸南非,南非總統,金磚峰會。（圖／新華社）

▲習近平深夜抵達南非。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國家主席習近平21日飛抵南非參加金磚峰會，並對南非進行國事訪問。大陸官媒今（23）日凌晨發布訪問成果清單，其中合作文件就多達25項，包括《中南關於同意深化「一帶一路」合作的意向書》等，凸顯中方對非洲盟友的重視。

▲▼ 習近平,南非,習近平訪問南非 。（圖／新華社）

▲南非總統府廣場舉行歡迎儀式 。（圖／新華社）

中國是南非在全球最大貿易夥伴，同時南非是中國在非洲最大貿易夥伴，習近平此行是第四次以中國國家主席身分訪問南非，前3次分別是2013年、2015年及2018年。

綜合《新華社》報導，南非總統拉瑪佛沙高規格迎接習近平訪團，當地時間晚間11時許，率多名政府高官到機場迎接，現場禮兵持槍致敬，並身著民族服裝的民眾跳舞。

拉瑪佛沙於當地時間22日上午與習近平會談，並授予習「南非勳章」，這是南非授予重要友好國家元首的最高級別勳章和最高榮譽。

▼ 拉瑪佛沙授予習近平南非勳章。（圖／新華社）

▲▼ 習近平,南非,習近平訪問南非 。（圖／新華社）

習近平在會談中強調，中國和非洲從來都是命運共同體，面對變亂交織的世界，中非雙方比以往任何時候都更需要加強團結合作。

《新華社》今日凌晨發布「習近平主席對南非國事訪問成果清單」，內容共分為三大類，分別為兩國聯合聲明、雙方簽署或達成一致的合作文件及其他成果。

《中華人民共和國和南非共和國聯合聲明》提到，南非承諾在涉及中方核心利益和重大關切問題上繼續予以支持。南非重申堅定奉行一個中國政策。

聲明還指出，雙方認為「一帶一路」倡議提出十年來，已成為互利共贏的國際合作平台；雙方願加強共建「一帶一路」倡議與「經濟重建和復蘇計劃」對接，承諾繼續加強在基礎設施和物流、貿易投資、製造業、農產品加工、能源資源、金融、數位經濟、科學技術、綠色發展等重點領域合作。

合作文件則共有25項，涵蓋科技創新、航空發展、新能源電力、農業發展、新聞媒體等領域，譬如《中南關於同意深化「一帶一路」合作的意向書》、《中華人民共和國商務部和南非共和國總統府電力部關於推動新能源電力投資合作的框架協議》等。

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