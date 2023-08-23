基隆6車連環撞！騎士波及多部機車　慘卡計程車底「地上一灘血」

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市中山區23日晚間發生一起車禍，33歲簡姓男子6點58分騎車行經西定路往安一路時，撞上了前方停等紅燈的2輛機車、1輛汽車，接著又跌到對向車道，波及了1輛計程車、1輛機車，一共6車連環撞，場面十分驚悚。

▲基隆6車連環撞，騎士撞上順向的2輛機車、1輛汽車，又摔到對向車道去、波及1輛機車，最後卡在計程車底下。（圖／基隆市議員施偉政提供）



根據調查，簡男23日晚間7點左右，騎車行經西定路與安一路一帶，疑似因為精神不濟，撞上了前方車輛，與45歲楊姓騎士、54歲徐姓騎士，以及44歲黃姓駕駛發生碰撞。

▲▼基隆6車連環撞，騎士卡在計程車底下，被送往醫院救治。（圖／基隆市議員施偉政提供）



簡男撞上了同向車道的3輛汽、機車後 ，又跌到了對向車道，摔到了計程車下，波及65歲林姓駕駛，以及旁邊騎機車的53歲林姓騎士、洪姓乘客，場面十分驚悚，地上也沾了許多鮮血。

警消到場調查後，將簡姓騎士、其餘4名騎乘機車的傷者送往醫院治療，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

市議員施偉政對此呼籲，無論是開車或騎車，夜間行駛時務必留意路況，並且不要搶快，尤其是西定路沿線有相關工程施作，部分路段封閉，用路人務必多加留意，避免發生危險。