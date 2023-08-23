　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆6車連環撞！騎士波及多部機車　慘卡計程車底「地上一灘血」

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市中山區23日晚間發生一起車禍，33歲簡姓男子6點58分騎車行經西定路往安一路時，撞上了前方停等紅燈的2輛機車、1輛汽車，接著又跌到對向車道，波及了1輛計程車、1輛機車，一共6車連環撞，場面十分驚悚。

▲▼基隆6車連環撞。（圖／基隆市議員施偉政提供）

▲基隆6車連環撞，騎士撞上順向的2輛機車、1輛汽車，又摔到對向車道去、波及1輛機車，最後卡在計程車底下。（圖／基隆市議員施偉政提供）

根據調查，簡男23日晚間7點左右，騎車行經西定路與安一路一帶，疑似因為精神不濟，撞上了前方車輛，與45歲楊姓騎士、54歲徐姓騎士，以及44歲黃姓駕駛發生碰撞。

▲▼基隆6車連環撞。（圖／基隆市議員施偉政提供）

▲▼基隆6車連環撞，騎士卡在計程車底下，被送往醫院救治。（圖／基隆市議員施偉政提供）

▲▼基隆6車連環撞。（圖／基隆市議員施偉政提供）

簡男撞上了同向車道的3輛汽、機車後 ，又跌到了對向車道，摔到了計程車下，波及65歲林姓駕駛，以及旁邊騎機車的53歲林姓騎士、洪姓乘客，場面十分驚悚，地上也沾了許多鮮血。

警消到場調查後，將簡姓騎士、其餘4名騎乘機車的傷者送往醫院治療，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

市議員施偉政對此呼籲，無論是開車或騎車，夜間行駛時務必留意路況，並且不要搶快，尤其是西定路沿線有相關工程施作，部分路段封閉，用路人務必多加留意，避免發生危險。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　雨襲4天
驚悚6車連環撞！騎士慘卡計程車底「地上一灘血」
北市「3公尺黃金巨蟒」逃家去西門町　飼主要出面了
快訊／國3火燒車！驚見「攔路火線」一度全線封閉
快訊／投資人密切關注輝達財報　美股開盤走高
鳳梨道歉阿嬤家屬遭酸！　親上火線回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南21歲奧迪熱褲妹酒駕撞人　女路人被送回高雄宣告死亡

基隆6車連環撞！騎士波及多部機車　慘卡計程車底「地上一灘血」

快訊／國3霧峰段火燒車！驚見「攔路火線」一度全線封閉

三總牙醫集體舞弊「均非公務員」　首惡是他152罪合併判囚6年半

快訊／罰單開出！王陽明東區狂飆900萬BMW　1關鍵「無法」扣車

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男施工突心臟痛　無生跡緊急送醫

快訊／台中文心路廂型車「騎上分隔島」　2車內線碰撞釀禍

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

李多慧遭怪風「吹飛迷你裙」　原地嚇愣後...繼續甜笑應援

快訊／台南21歲奧迪熱褲妹酒駕撞人　女路人被送回高雄宣告死亡

基隆6車連環撞！騎士波及多部機車　慘卡計程車底「地上一灘血」

快訊／國3霧峰段火燒車！驚見「攔路火線」一度全線封閉

三總牙醫集體舞弊「均非公務員」　首惡是他152罪合併判囚6年半

快訊／罰單開出！王陽明東區狂飆900萬BMW　1關鍵「無法」扣車

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男施工突心臟痛　無生跡緊急送醫

快訊／台中文心路廂型車「騎上分隔島」　2車內線碰撞釀禍

賓利「長軸版Bentayga」登場！訂製部門操刀　專屬套件盡顯奢華

營養師教「減肥控糖」多吃7種食物！第5防便秘還能降膽固醇

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

12星座面對愛情時的模樣　獅子座霸氣總裁變溫柔小貓

快訊／台南21歲奧迪熱褲妹酒駕撞人　女路人被送回高雄宣告死亡

柯瑞點名唐西奇是NBA下一個門面　吐心聲：希望不是現在

製鞋龍頭寶成「越南廠」再裁1200人　母公司回應了

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

他打籃球「軟腳」竟是罹病！還當筋骨拉傷給人喬　醫示警5大症狀

「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　南台雨襲4天

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

裴祥泉遺囑官司　邱瓈寬二審獲繼承

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

萬華電影主題公園驚見3公尺黃金蟒　警消合力制伏

21歲奧迪女酒駕撞擊行人命危！再撞小黃衝進騎樓

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

即／貨車違規左轉！　21歲直行騎士慘死

即／王陽明東區狂飆900萬BMW　警：罰單已開出

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

「若還能賺到錢」　許常德：陳盈潔一定還給債務人

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

更多熱門

相關新聞

宏佳騰Ai-2 Gather曠野綠特仕版

宏佳騰Ai-2 Gather曠野綠特仕版

適逢品牌25周年，宏佳騰（Aeon）智慧電車今（23）日推出「Ai-2 Gather曠野綠特仕版」，外觀以墨綠色混搭迷彩風，結合3輪配置、全新選配專用造型風鏡，展現獨特風格，售價則維持不變，為117,980元。

台東縣環保局溫馨提醒機車儘速檢驗

台東縣環保局溫馨提醒機車儘速檢驗

女「連人帶車」直衝摔2米坑　未受傷

女「連人帶車」直衝摔2米坑　未受傷

酒駕男害9傷躲車上　目擊者一聽0.71開嗆

酒駕男害9傷躲車上　目擊者一聽0.71開嗆

幼童騎滑步車過馬路遭擊落！當場嚇哭

幼童騎滑步車過馬路遭擊落！當場嚇哭

關鍵字：

機車車禍連環撞計程車

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面