男友老愛「我媽說」　她靠3字打敗媽寶：氣到跟我提分手

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，和男友交往半年，對方一開口10句話就有9句會提到「我媽說」，根本就是媽寶，每次見面都被不斷轟炸，後來思考了一下決定用同樣的方式回擊，除了學男友老愛在句子開頭加上「我媽說」，她還加碼「我爸說」，結果1個月後男友就氣到受不了提分手，「我笑死了，馬上答應他。」

▲原PO發現男友是媽寶，於是決定用「相同的方式」反制對方。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」中發文表示，和交往半年的男友大約每周見面2、3次，對方講話很喜歡掛上「我媽說」，例如「我媽說妳大學學歷不夠，應該再去進修」、「我媽說妳裙子太短」、「我媽說妳嫁過來要學煮飯」等等，因為幾乎每次見面都會被轟炸，有一次甚至氣到回嗆對方，「你怎不去娶你媽啊？整天我媽說。」

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原PO提到，後來她思考了一下，決定用相同的方式反制男友，例如「我媽說你薪水只有6萬養家可能不太夠」、「我媽說你都不會主動和我其他家人打招呼」，並且加碼「我爸說」，包含「我爸說我們要結婚他得好好思考一下」、「我爸說你喝2杯就倒將來會被娘家人笑」等等，結果作戰計畫大成功，1個月後男友就生氣提分手了，還罵她是爸寶、媽寶，「我笑死了，馬上答應他。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言調侃，如果原PO說的都是真的，這招確實是不錯的回擊方式，「妳的情商真的很高」、「厲害」、「妳好壞喔」、「讚，這個可以當對付媽寶的範本了」、「好一個用魔法打敗魔法，絕了」。

不過，也有好心網友提醒，有些媽寶可能不會把「我媽說」掛在嘴邊，卻會讓媽媽去搶兒子的責任，所以遇到媽寶最好的方式還是直接放生，雖然反擊也可以，但太浪費時間了，「時間是最寶貴的東西啊。」