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2023必比登推介台南36間美食店家入選　10家新入選全台最多

▲知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介23日發布，繼去年台南首次被納入評鑑地區，今年有36間美食店家入選必比登推介，10家新入選為全台最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介23日發布，繼去年台南首次被納入評鑑地區，今年有36間美食店家入選必比登推介，10家新入選為全台最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介23日發布，繼2022年台南首次被納入評鑑地區，今年有36間美食店家入選必比登推介，10家新入選為全台最多，無論傳承多代的知名小吃、展示在地新鮮食材的美饌、融古法存新意的台菜料理以及店家的熱情招呼與豐沛能量，都讓米其林評審感到驚喜，充分感受台南歷史古都的魅力。

市長黃偉哲表示，近400年各式文化交織下的創造獨特料理手法與飲食特色，成就「美食之都」美名並受到國際肯定，2022年台南首度被納入《米其林指南》評鑑地區，共44家店家入選為全台最多，2023年亦有13家新入選餐廳每月陸續公布。2023年度必比登推介發布，包含10家新入選，共36家美食店家獲專業評審員肯定。非常高興業者們的不懈努力被看見，2024年正逢「台南400」，市府將辦理台灣燈會、國際蘭展等一系列活動，也會持續推廣各式台南美食，歡迎國內外遊客能循著必比登推介，來趟平價又美味的台南美食之旅。

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▲知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介23日發布，繼去年台南首次被納入評鑑地區，今年有36間美食店家入選必比登推介，10家新入選為全台最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局長林國華表示，必比登推介是以新台幣1000元以下，能吃到優質三道料理（不含飲料）之業者為對象，台南以平價美食出眾，新入選的10間店家，其中有7間小吃，包含金黃酥脆的阿文米粿、以現剖的鮮蚵入饌的七股養蚵園家、米糕充滿彈性與濕潤度的好農家米糕、以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮清甜湯頭的西羅殿牛肉湯、鑽研超過一甲子傳統小吃的黃家蝦捲、湯頭溫潤回甘、鴨肉新鮮軟嫩的三好一公道當歸鴨、提供各式現點現做海鮮料理的謝掌櫃，黑琵食堂以海鮮為特色入選，除能以絕佳觀鳥位置看到黑面琵鷺，也提供食材講究的經典海鮮菜色，另外2店家皆以麵食入選，誠實鍋燒意麵以昆布熬煮清甜湯頭，評審特別推薦用料十足的蛤蠣鍋燒，而吃麵吧以台式麵條融合歐陸料理技法，滋味創新。

連續兩年榮獲必比登推介的筑馨居周榮棠主廚表示，會再加油，還好沒給台南漏氣，也期待好友錦霞樓吳健豪主廚、欣欣餐廳阿塗師在8月31日米其林實體發布會能更上層樓；東香台菜海味料理蔡瑞成總舖師表示，餐廳一直很注重有機食材及食物溯源，期待有朝一日獲得米其林綠星肯定；長盈海味屋第三代謝佳歆表示多年以來致力於從漁塭到餐桌，希望善用自家友善養殖的魚種，結合傳統農漁村料理與創新，透過食物傳承在地文化與情感，感謝米其林必比登的肯定；以融入中藥食材聞名的博仁堂周建文則表示鬆了一口氣，能再次獲得必比登肯定非常開心；首次入選米其林必比登的七股黑琵食堂楊惠欽表示，七股擁有得天獨厚的農漁特產，使用沿海強風及高塩份產出的在地食材，烹飪起來的食物海味更加濃郁，黑琵食堂除了使用七股海鮮為主，近年更加入將軍牛蒡、蘆筍以及西港麻油，期待透過米其林必比登推薦讓七股的多樣性讓更多人看見！

▲知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介23日發布，繼去年台南首次被納入評鑑地區，今年有36間美食店家入選必比登推介，10家新入選為全台最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局表示，台南37區還有各式好味值得大家探索，創造屬於自己的台南美食地圖，邀請大家一起來發掘，且觀旅局每周邀請各區的美食達人，推薦在地特色好味，歡迎請大家持續關注台南旅遊網台南旅遊紛絲團，掌握台南觀光最新資訊。

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關鍵字：

必比登台南美食

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