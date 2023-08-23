大漢學院「擬全校3系所停招」！校方認：為了生存　明年再新設一系

▲大漢技術學院證實，最快今年底向教育部申請，113學年度停招3系，並新增1系。（圖／翻攝自google map）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院，傳出昨向育部提出將從113學年度起，停招3系，並新增1系因應。大漢學院主秘邱天佑今（23日）下午證實，學校為了生存，預計現有3個系所全部停招，並新增1個和有機農業相關科系因應，已經規劃超過半年，預計最慢今年底前提出申請，113學年停招，但仍要獲得教育部核可。

1977年創立的大漢技術學院，一開始為五年制專科學校，並定位為工商專科學校。1999年8月1日獲准升格技術學院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部資料，大漢學院111學年度在學學生數為784人，新生註冊率為70.79%，前年更有80.25%。專任教師則有35名、兼任教師16名。而在財務部分， 110學年度私校可用資金仍有1.1億元。

不過，今天卻傳出，大漢技術學院校長、董事長等管理階層，昨天曾到教育部溝通，擬申請113學年度停招3系，以及新增1系，等於現有系所全部停招，另新設立一系（一班）。

大漢學院主秘邱天佑稍早證實，受到少子化影響，為了生存，學校必須進行調整，故昨天董事長與校長先拜會教育部，預計將現有的三個系所，包括土木工程與環境資源管理系（所）、企業管理系流通與行銷管理碩士班、休閒遊憩與觀光餐旅管理系將申請停招，同時申請設立「在地創生與智慧有機農業科技學系」。

邱天佑指出，上述三系所停招與申請新設一系，已經規劃半年，這是面對招生人數下滑後，學校為了生存必須要走的路，昨天先拜會教育部，徵詢教育部意見，預計最慢今年底會提出申請，但最終仍要獲得教育部同意，若獲得同意，預計113學年停招。