大漢學院擬停招3系所＋新設1系　教部：尚未收到申請

▲大漢技術學院最慢年底向教育部申請，預計113學年度停招3系，並新增1系。（圖／摘自大漢學院網站）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院，傳出現有3系所將全面停招，並新增1系因應。教育部今（23日）表示，該校目前資金尚充足，仍有約10個月可用資金，111學年度共有784名學生，目前並未收到大漢學院增設或停招申請，但這屬於學校自主權責。

1977年創立的大漢技術學院，一開始為五年制專科學校，並定位為工商專科學校。1999年8月1日獲准升格技術學院。儘管大漢在財務部分，110學年度私校可用資金仍有1.1億元，但昨天卻傳出大漢學院校長與董事長拜會教育部，預計從113學年度起，停招現有3系所，並新增1系因應。大漢校方稍早也證實最慢今年底提出申請。

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教育部表示，大漢學院目前資金尚充足，有約10個月的可用資金，目前並未收到大漢學院增設或停招申請。另根據大專校院校務資訊公開平台最新數據，大漢在111學年度仍有784名學生（含二專、學士及碩士等學制）。

至於系所增設或停招，教育部表示，根據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，屬於學校自主權責，由各校衡酌資源條件後，自主增設調整，並經校內程序及校務會議通過後函報教育部申請；但在停招、整併等影響教職員工生重大事件，應與教職員生溝通，最慢在校務會議召開1個月前公告周知，並經校務會議審議通過，才能函報教育部申請。

一旦大漢學院提出申請，教育部指出，將根據總量標準規定，考量國家整體人才培育政策、學校資源條件、師資專長等面向，辦理專業審查，以確保教學品質。