手機送修被看相簿！網美「翻拍傳給朋友」嗆噁男：我會笑死

▲一名網美翻拍送修的手機，將相簿內容傳給朋友。（圖／翻攝臉書）



網搜小組／綜合報導

一名在臉書、IG有4000多人追蹤的網美L，日前到友人的手機維修店內，從老闆正在檢查一名客人的手機相簿中，發現女性友人A女的照片也在其中，便用手機翻攝照片傳給A女。事後，A女將對話截圖PO出，引起網友熱議。

有4000多人追蹤的A女在IG限時動態PO出私訊截圖。照片顯示，L網美發現維修的手機內出現A女照片，立刻拍照並轉發給A女說，「我會笑死，來朋友的朋友店裡，剛好在修手機，一個惡（噁）男相簿裡超多女生照片」。

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該照經截圖被轉至臉書社團，引起網友討論，「修手機的做這種事真的道德敗壞」、「沒有店名要怎麼給店家六星好評」、「好險手機壞了都直接換，不會拿去修」、「不敢修手機跟電腦了」、「存女生照片就被修手機說成這樣真的很慘欸，那個男的根本沒做什麼有夠雖小」。

▲網美未交代店家資訊，選擇直接關閉臉書帳號。（圖／翻攝臉書）



對此，L網美也到該文留言，「我是本人我要解釋一下，大家要罵我也沒關係，這是我的問題。事情經過是陪朋友去修手機，朋友跟老闆是朋友，老闆剛好修好一台手機在檢查資料有沒有回來（包括相簿、各種手機資料有沒有救回來，發現裡面很多別人的外流諸如此類），然後我剛好看到自己的朋友的照片被存就給朋友看，知道這樣不道德但是看到有朋友的照片就想說跟對方講一下。正常修手機會不會看相簿我不知道，但這位老闆說是客人交代東西（相片、存檔的任何東西）都要檢查有沒有救回來才翻相簿。大家不要罵老闆，是我自己擅自主張跟老闆說想讓朋友知道她被存很多照片」。

L網美說，「當下只是反射性決定被存很多奶照很噁心？？？？想跟朋友說一下。反正，很抱歉可能很多人想要罵我，那就罵吧，我的不對跟手機店老闆無關」、「我怎麼解釋都沒用，我有錯，所以接受任何責罵」。

網友仍無法接受，認為老闆就算獲得客人同意察看手機相簿，但將手機給第三者查看、拍照、轉發及PO網等都很有問題。對此，L網美未交代手機店的資訊，而是選擇直接退出該臉書社團，並將臉書帳號關閉，不再回應。