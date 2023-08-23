情侶約會突然被開槍　男友逃跑返回發現「19歲女友被綁架消失」





▲女子遭人開槍後綁架。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國加州發生綁架案，19歲女子安德莉亞(Andrea Vasquez)與男友在車上時，突然一名持槍男子靠近他們並且開槍，男友逃走後返回發現安德莉亞消失，疑似遭到綁架。最新消息傳出，警方已經找到安德莉亞屍體，並逮捕20歲男子埃斯帕札(Gabriel Esparza)。

事件20日凌晨發生在洛杉磯市東南方惠蒂爾市(Whittier)當地停車場Penn Park，安德莉亞男友表示，當時他和女友2人在車上，突然有一名男子靠近，還朝他們的方向開槍，他為了躲避子彈當下逃離了現場，返回時發現車子附近有血跡，女友失蹤。

家人擔心安德莉亞是遭到槍手綁架，著急在網路上發布尋人消息，希望大家能夠幫忙提供線索，「我們追蹤她的手機，發現她最後出現的地點是莫雷諾谷(Moreno Valley)，如果大家有任何消息，請聯繫我或是轉發」。

警方在經過1天的搜索行動，於莫雷諾谷Alessandro Boulevard和Merwin Street附近一塊空地找到安德莉亞遺體，並且逮捕20歲男子埃斯帕札，指控他犯下謀殺罪與綁架罪，案件正在調查中。