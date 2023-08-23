1歲女嬰遭忘娃娃車5小時！　「體溫飆42.8度」活活熱死

▲ 美國接連發生孩童遭遺留車上熱死的悲劇。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中部近1億人口籠罩在酷暑中，學校及戶外工作者都受到影響，更導致內布拉斯加州一名1歲女嬰身亡。她在攝氏近38度高溫天氣下，被遺留在托嬰中心的廂型車上至少5小時，被發現時體溫高達42.8度。

根據《美聯社》，警方及急救人員21日下午獲報前往位於內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）的日托中心Kidz of the Future，發現園方廂型車中有一名女嬰，當時戶外氣溫達到攝氏約35度，而女嬰已經沒有反應，體溫高達42.8度，送醫後宣告不治。

女嬰父母質疑，園方應該注意到女兒不在園內。母親強生（Sina Johnson）受訪時則悲痛表示，「她很愛很愛很愛她的家人，她愛她的爸爸。她還只是爸爸的小女兒。」

檢方22日向62歲廂型車司機威廉斯（Ryan Williams）提出過失導致兒童死亡的重罪指控，「女孩在廂型車內待了5至6小時，而外面溫度將近華氏100度（攝氏37.8度）。」

威廉斯則向調查人員供稱，他被一名不願下車的男童分散注意力，才會把女嬰忘在車上。後來一名員工來協助帶走男孩，但威廉斯沒有像平常一樣檢查車內，就把車門關上。他的保釋聽證會預定於23日上午舉行，州政府官員也表示，該日托中心在本案調查期間將持續閉園。