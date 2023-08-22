噁男上機秒脫鞋　赤腳「搭在前座扶手」畫面曝！鄰崩潰

▲國外一名男子搭機時將腳伸到前方座椅的扶手上。（圖／翻攝自Reddit）



記者王佩翊／編譯

國外一名乘客在搭機時，意外發現隔壁旅客的噁心行為，並將其拍照後公開至網路，隨即引發熱議，有許多網友也分享類似經驗。從照片中可以看到，該名素質不佳的乘客脫掉鞋子與襪子後，竟光著腳伸向前座，更直接將赤腳放在前座的扶手上。有網友認為，遇到類似情況可以直接請空服人員協助，但是也有人稱，有時空服人員會視若無睹，不願提供協助。

根據《每日星報》報導，一名網友在Reddit上分享自己的親身經驗並公開了一張可怕照片。他表示，有一名穿著短褲的男子上機後，就脫下鞋子與襪子，並往後靠在座位上，試圖找到最舒服的姿勢，隨後立刻將其中一隻腳伸到鄰座，另一隻腳則往前伸，直接放在前座女乘客的扶手上。

網友還補充道，這是一趟3個小時的旅程，對方的惡劣行徑讓很多乘客都睡不著。該篇貼文隨即獲得數千人按讚，也有許多網友分享類似經驗。有網友說，如果遇到類似事件應該馬上告知空服人員，請對方解決，如果當事人在空服員靠近後就把腳放下，你也可以直接把提前拍好的照片拿給空服員看。

不過也有人說，每次遇到類似情況，空服人員都不會主動解決問題，「我保證他們多次從他身邊經過，但卻什麼都沒做」。

部分網友則分享經驗表示，「我上次就假裝不小心把含糖飲料灑在他腳上」、「我假裝不小心把扶手拉起來，直接壓住他的腳」等。