緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

▲緬北金三角地區淪為電信詐騙集團犯罪天堂。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

緬北詐騙集團多集中在緬甸東北角，包括果敢、佤邦、小勐拉、大其力等地，所處位置也正是被稱為「金三角」的三不管地帶。在各地反詐宣傳越來越普及的情況下，在緬甸生活經商的陸籍人士透露，緬北詐騙集團吸收「成員」模式也逐漸產生變化，最新鎖定的是英語流利的「留學生」。

▲中國大陸、泰國及寮國駐緬大使舉行三方會談。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，對於緬北詐騙集團猖獗的行徑，8月22日，中國駐緬甸大使館發佈消息稱，中國、泰國、老撾（寮國）3國駐緬甸大使舉行3方會晤，協調打擊賭詐問題。

▲電詐集團將詐騙及吸收對象鎖定「留學生」。（圖／視覺中國）

在緬北詐騙集團逐漸被各方針對的情況下，一位在緬甸生活、經商近10年的A先生透露，現在詐騙集團吸收成員多以高薪誘騙，等人到了以後，再限制人身自由，讓家屬拿錢贖人，此外，在外國的大陸留學生成了詐騙的新目標，「留學生在國外生活，對於國內訊息掌握不一定及時，所以他們對於詐騙電話的警惕性可能沒有那麼高。」

同時，針對詐騙目標人群的改變，從事電信詐騙的人員身份也產生一定變化，A先生表示，「過去我們對電詐人員的印象，可能是在電話裡聽對方說著一口不標準的普通話，但現他們會找外語非常流利、文化知識水平較高的人員來從事電詐。」

A先生強調，「試想一下，一個在海外的留學生，接到電話，對方一口流利的英語和標準的普通話，是不是更具有欺騙性？」