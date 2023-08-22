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幾小時前才發「神祕貼文」　媽目睹女網紅在家被3男狂開多槍射殺

幾小時前才發「神祕貼文」　媽目睹女網紅在家被3男狂開多槍射殺。（圖／翻攝自Instagram）

▲女網紅在家被3男射殺。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

巴西27歲女網紅洛林(Yanca Lorrane)在家時，被突然闖入的3名男子狂開多槍，媽媽聽到槍聲前去查看，發現她已經死亡，而就在她被射殺幾個小時前，她曾在網上發文，要想要前去她家拜訪的人最好先打個電話通知，引發外界好奇推文與槍擊事件是否有關連。

當地警方表示，他們18日凌晨接到報案，27歲女子洛林在東北部城市薩爾瓦多(Salvador)家中，突然遭3名男子闖入後開槍，身中3槍身亡，目前仍在尋找凶嫌下落與調查動機中。

洛林的母親桑德拉(Sandra Lorrane)對外講述了她目睹女兒死亡的痛苦，當時她在家聽到槍聲，立即衝過去想要救人，「你們無法了解一個母親看到自己女兒被殺的痛苦，我不知道是誰做的，我只聽到槍聲，我不在乎是誰做的，因為知道也換不回我的女兒」。

在Instagram擁有7萬多名粉絲的洛林，在命案發生幾小時前，曾發文表示，要大家不要在沒有通知的情況下，突然拜訪她的家，之前也曾在網路上透露，她正在服用抗焦慮藥物，如今網路上的相關貼文都已經被刪除。

當地媒體指出，洛林2019年曾因為參與竊盜案被捕，2名嫌疑人在警方追捕過程中被射殺，另外還有2人被捕，她於2020年被判6年刑期，但由於判決流程未結束所以尚未入獄，如今傳出被射殺消息，警方正在調查中。

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