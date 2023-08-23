柯文哲民調若後續不振　黃暐瀚：他的「四目標」恐惹麻煩

▲民眾黨總統選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對2024總統大選，近日部分民調顯示，原位居第二的民眾黨柯文哲與落後的國民黨侯友宜差距逐漸縮小，甚至遭微幅逆轉。資深媒體人黃暐瀚分析，柯文哲日前接受專訪時拋出自己的四大目標，分別為兩岸和平、總統勝選、下架民進黨、壯大民眾黨，如果他的支持度後續不振，甚至掉落在20％以下的話，那這次的表態，將為柯文哲引來麻煩。

柯文哲日前於盧秀芳主持的《中天辣晚報》排出他2024總統大選的「四大目標、優先順序」，為兩岸和平、總統勝選、下架民進黨、壯大民眾黨，但黃暐瀚指出，如果柯文哲勝選，那麼四大目標一次滿足，通通可以達標。但問題是，如果柯文哲民調沒有到30%以上，排序第二名，甚至掉落在20％以下的話，那這次的表態會有麻煩。

黃暐瀚說，今年4月7日，柯文哲訪美之前，他才開記者會，宣示反對「下架民進黨」這樣的口號，怎麼現在卻把「下架民進黨」貼在第三順位的工作重點？如果「下架民進黨」的順位，還優於「壯大民眾黨」，那麼未來不管侯友宜或鴻海創辦人郭台銘，只要民調領先柯，都將有正當性要求民眾黨放下「小我」，成就「大我」，以期第三目標「下架民進黨」能夠達標。

黃暐瀚表示，簡單的說，如果柯文哲先前宣示「代表民眾黨參選總統到底」說法不假，那他的順位應該是兩岸和平、總統勝選、壯大民眾黨、下架民進黨才對。