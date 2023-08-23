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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳子嘉傳提告館長罵美麗島「狗民調」　他回應：這3字可信度是0

記者林彥臣／綜合報導

《美麗島電子報》民調日前遭到館長陳之漢痛罵，「收新台幣電子報」、「狗民調」，有媒體掌握消息指出，《美麗島電子報》董事長吳子嘉將對館長提告。對此館長也在22日晚間的直播表示，如果真的提告，以後吳子嘉這3個字可信度就是0。

根據《大聲傳媒》報導，《美麗島電子報》董事長吳子嘉將在23日委任律師，針對陳之漢的相關言論提告。

▲▼《美麗島電子報》董事長吳子嘉將對館長提告。（合併圖／記者李毓康攝）

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉將對館長提告。（合併圖／記者李毓康攝）

館長在直播中表示，如果他被起訴，甚至被法院判罰，以後誰做民調人民都噤聲，台灣言論自由死亡了嗎？「為什麼聽眾朋友這麼愛阿館，為什麼我走出去人家看到我就是舉起大拇指，為什麼我走到哪裡都抬頭挺胸，因為天地良心，阿館從不收錢辦事，為國為民。」

館長說，如果吳子嘉真的要提告，從此以後「吳子嘉」這三個字在網路上就是個笑話，可信度是0，「如果要跟我（開戰）那你可能要適應新的戰局，因為我不是國民黨也不是民進黨，我是一個全新的型態，我是一個流量怪物，我們試試看」。

▲▼館長對吳子嘉喊話「你在幫民進黨對付我嗎」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長對吳子嘉喊話「你在幫民進黨對付我嗎」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長直言，「你在幫民進黨對付我嗎？各位在野的好朋友們，看看吳子嘉董事長，做得太明顯了啦，先K柯文哲，再弄一個假民調，現在又再告我，像極了民進黨對我做的事情，你不敢跟我公開講，在網路上你一句、我一句的，不是很舒服嗎？你就要告了，你不敢面對是不是。」

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