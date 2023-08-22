地產大亨賽塔當選泰新總理　趙天麟讚：泰國往民主新頁邁進

▲趙天麟率團訪泰成立「泰國信賴台灣之友會」，並與為泰黨於黨部進行會談。（圖／趙天麟辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

泰國國會22日進行第3次總理選舉，第二大黨為泰黨（Pheu Thai）領軍的11黨聯盟推出地產大亨賽塔，獲參眾議院375張過半同意票，順利當選為泰國第30任總理。台灣與泰國國會議員友好協會會長、民進黨立委趙天麟表示，樂見並期待泰國持續往民主新頁邁進，台泰雙方能夠就區域繁榮、經貿交流上保持更緊密的合作。

趙天麟日前以台灣與泰國國會議員友好協會會長身分，率團訪問泰國，與在地台商拜訪交流，成立「泰國信賴台灣之友會」，期間與泰國為泰黨於黨部進行會談，此次訪團成員包括立委何欣純、湯蕙禎、羅美玲、賴惠員等人，為泰黨則派出為泰黨眾議員莎拉莎努、曾任泰國貿易代表、現任國際事務委員會主席娜里妮、為泰黨教育委員會主席娜涵泰、為泰黨執行委員會成員等人與會。

趙天麟致詞時表示，這次能與為泰黨的政要與代表見面，象徵著台泰雙方對於區域和平、繁榮與經貿交流的共同追求；泰國有超過5000家台商落地深耕，遍及不同產業，而泰國正在啟動「東部經濟走廊計畫」（EEC），致力將曼谷東部打造成貿易產業重鎮，相信台灣的電動車、能源、高端醫療及智慧電子等產業，都將有機會與泰國接軌。

趙天麟指出，泰國是台灣重要的夥伴之一，台灣總統蔡英文上任後即積極推動新南向政策，泰國就是目標國家之一，此次拜訪，是希望雙方在教育、文化、貿易、農業及勞工方面，有更多積極合作的空間與交流。

另外，何欣純也提及，台中有許多中小企業家，更有許多隱形的世界企業冠軍，近年來隨著人口成長、經濟轉型，也開始出現擴廠需求，泰國將會是台灣企業的首選之一；羅美玲則說，她是在台灣成長的新住民，她也期待為泰黨組閣後，能讓長居泰國的外籍人士更容易取得泰國國籍。

莎拉莎努於會中回應，由於泰國近期政治局勢變化大，所以在投資外貿上，持保留態度，但順利組閣後，將秉持為泰黨過去豐富的發展經驗，推出全新的經濟政策，協助台泰雙方穩健經營的方向前進，她也非常期待，台泰雙方能有更深化、實質上的合作。

娜里妮則說，台灣是一個乾淨有序、飲食文化豐富的地方，基礎建設十分全面，台灣的捕魚技術，也深獲國際認可，農業技術發達，都是泰國需要學習的地方。娜函泰認為，台灣教育制度正往國際化邁進，泰國同樣也致力於讓學生學習中文與英語，期許雙方在教育文化上，也能建立好的學習交流。

為泰黨於會中承諾，組閣後，會盡力提升外資於泰國投資促進委員會（BOI）中的行政程序，同時也加速台泰雙方不同領域間的合作，包括泰國農業、勞務、觀光與台灣間的往來。