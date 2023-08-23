月老拿姻緣簿「被誤認成孔子」！學生拜完愣住：以為拿的是論語

▲仁壽宮的月老被誤認成孔子。（圖／翻臉書／鄭佳欣）



記者柯振中／綜合報導

台南歸仁區的仁壽宮戶外有尊月老雕像，這座月老雕像的手中拿著姻緣簿與拐杖，沒想到因此被誤認成「至聖先師」孔子，不少考生前往參拜，直到廟方提醒，才知道原來弄錯了，逗趣的經歷令人忍不住嘴角上揚。

仁壽宮裡面有供奉保生大帝、文昌帝君等神明，因此每到大考期間，總會有教師帶著學生團體來參拜，希望考試能夠求得好運。不過，因為學生常常來參拜，也因此糗事頻傳，仁壽宮的戶外有座月老的雕像，因為手中拿著姻緣簿、拐杖，常常被誤認成手捧《論語》的孔子，常常有學生來參拜。

▲仁壽宮的月老被誤認成孔子，鄭佳欣聽聞以後，也到現場參拜，同時預告農曆8月15日將有聯誼活動。（圖／翻臉書／鄭佳欣）



原先廟方、民眾以為，是因為現在的孩子早熟，沒想到提醒以後，才知道是誤認，逗趣的事件令人哭笑不得，而且這種情況還不少見，實在相當有趣。

台南市議員鄭佳欣聽聞消息以後，也到了仁壽宮參拜，同時提醒信眾，參拜月老時不要把臉遮住、不要戴帽子，同時也要維持頭髮整潔，讓月老能夠看清臉龐，也要將姓名、出生年月日、求偶條件等詳述清楚，月老才能夠幫忙。

此外，鄭佳欣也說，農曆8月15日（國曆9月29日）是月老的生日，到時候會舉辦聯誼活動，將有限量紅線以及姻緣品，有興趣的民眾可以提前來跟月老打招呼，並提前空下時間一起參加。