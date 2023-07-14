七夕單身聯誼活動來了！　正統鹿耳門聖母廟「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，盛大舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」七夕單身聯誼活動，市長黃偉哲歡迎大家來報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，盛大舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」七夕單身聯誼活動，再次點燃愛情的希望與浪漫！

此次活動將在8月20日傍晚於台南正統鹿耳門聖母廟舉行，讓聯誼者能夠在月老星君的見證下，找到心儀的伴侶，並以「七夕聯誼單身晚宴」為主題，融合了廟口宴席文化，為單身的男女們打造了一場難忘的交流與相遇之夜。

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市長黃偉哲表示，本次聯誼活動再次為單身男女們提供難得的交流契機，活動結合了傳統月老文化與現代聯誼模式，期望參與者能在輕鬆愉快的氛圍中更深入地了解彼此，尋找到心目中的理想伴侶。

民政局長姜淋煌說，正統鹿耳門聖母廟與市府民政局在5月21日所合辦的「 戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊」聯誼活動中，27對幸福單身男女成功配對，並大獲好評，此次活動正統鹿耳門聖母廟再次邀請民政局攜手合作，並針對報名者的個人資料加強審查，提供報名者安心的交友管道。

本活動提供360個名額，凡年齡介於25至45歲，並設籍於臺南市或在臺南市就業之未婚單身男女皆可報名參加，報名方式請透過以下網址填報：https://luermenma.wixsite.com/luermen-fellowship，並期待「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」七夕聯誼單身聯誼活動，能再度為臺南市的單身男女們點燃愛情的火花，共同編織出屬於每一位參與者的美麗愛情故事。