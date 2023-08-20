男女聯誼權威！　台南聖母廟月老星君牽良緣360人浪漫約會

▲台南正統鹿耳門聖母廟與台南市政府舉辦，「戀在鹿耳門‧月老牽良緣」聯誼活動，20日在台南土城聖母廟登，由月老星君牽良緣進行360人浪漫約會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟與台南市政府於2023年5月首度攜手舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣」聯誼活動「521我愛伊」，創下27對超高配對率，眾人「敲碗」加開的「七夕場」，20日在台南土城聖母廟登，由月老星君牽良緣進行360人浪漫約會再度締造記錄。

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最多名額一場360人、最快報滿（27分鐘男生180名額滿）、最多人分享按讚報名資訊（逾3萬人次），開放報名短短4小時內就截止關閉報名系統，也引發大眾關注，民政局與聖母廟方電話一度被打爆。

本次報名者有超過50位博碩士，學歷、職業俱優，為了維護聯誼品質，廟方精心籌畫活動：浪漫破冰下午茶、酸甜苦辣愛情風味餐，經典情歌演唱、動感表演，再加上多達四種好玩的大型互動聯誼遊戲、數十種配對贈品，讓360位男女主角有充分的機會認識彼此。聯誼活動的高潮則是「月老星君」神偶與「花僮」舞者帶來的「kpop熱舞組曲」，讓台南市長黃偉哲忍不住跟著跳起來，全場嗨爆。

王增榮主委表示，這次能報名成功非常不容易，報名後差不多有一個禮拜，聖母廟每天都接幾十通電話，有報不到來抗議的、拜託加開場次的，還有很多阿公阿嬤直接跑到廟裡要幫孫報名，生氣責怪名額太少。真的沒辦法、這個報名還要經過民政局一個一個檢查，戶政科加班一個禮拜才審查完，所以很感謝市府的支持。如果黃偉哲市長還願意繼續支持，鹿耳門聖母廟可以再辦理『1111光棍節』，更大型的聯誼活動，造福更多的青年男女，解決台灣的國安危機！」。

但對於王增榮主委的「承諾」，廟方人員則語帶保留，希望大家再給廟方一點時間規劃，如果真的有「好消息」一定會趕快公布。

正逢七夕前夕的多雨時節，正巧月老殿擲出「立杯」，請示後月老星君指示「天氣祂會處理」，果然今日艷陽高照、順利進行，月老星君另外指示：「參加活動外也要去月老殿參拜」，希望每一位參與聯誼的男女都能在月老的加持下覓得良緣。