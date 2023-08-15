18歲女拜月老遇雨「求警送到車站」　警糾正觀念...心軟載她走

▲18歲高姓女子到樂成宮求良緣，遇上滂沱大雨，請求警方將她載至車站搭火車。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

桃園一名18歲高姓女學生，日前南下台中參拜樂成宮月老廟求良緣，遇上傾盆大雨，因身上現金不足，沒錢搭計程車，打電話向警求助，盼用警車將她載去車站。警方到場後，告知高女「警車當計程車用」是錯誤觀念，先是拒絕她的請求，但協助尋找附近計程車後，發現均無法使用信用卡付帳，最後仍心軟伸出援手，將高女載至車站，讓她順利返家。

台中市第三警分局表示，東區分駐所巡佐王坤煜、警員李明展，11日下午接獲民眾報案，1名桃園高姓女子，聽聞樂成宮的月老相當靈驗，趁暑假搭車南下參拜，原定是快閃計畫，拜完就要離開，未料才剛踏出廟門，外頭就降下傾盆大雨。

高女原想在附近找可以使用信用卡付帳的計程車，卻發現均只能現金付費，而她身上僅剩9塊錢，眼見預定車次快要發車，又聽聞朋友說「打110報案警察就會載妳去！」，她趕緊打電話向警方求助。

王、李2員到場聽完高女說明後，拒絕她請求，更給她機會教育，表示警車乘坐對象，只限於犯罪嫌疑人、須被保護的被害人，或是身體不適亟需就醫，又或者趕不上大考、可能影響人生大事的民眾，強調「警車不是計程車」，若警車時常為一般人佔用，導致真正有迫切需要的民眾關鍵時刻無法使用，將留下無法挽回的遺憾。

員警雖然拒絕高女請求，仍協助詢問附近計程車行，但均表示當下沒有可提供信用卡支付車資的車輛，高女也不再勉強警方，自行至一旁超商躲雨，員警也離開現場。

不過，王、李兩人離開之後，想起家中都有寶貝女兒，認為以後女兒若遇上相同困境，一定也會希望有人能夠伸出援手，討論過後，決定折返協助高女。高女坐在警車內，一路上不停向警方表示感謝，並稱對於造成社會資源浪費感到愧疚，會深刻反省，這次的走訪月老之旅，讓她留下難忘回憶。