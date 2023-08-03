霞海月老駐駕「板橋林家花園」！七夕迷你市集加持愛情運

▲台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人及月老，將在8月19日駐駕新北林家花園。（圖／新北市文化局）



記者林育綾／綜合報導

新北市板橋林家花園（林本源園邸）即將於七夕8月19日舉行「2023霞海月老來林園」活動，除了有七夕迷你市集，還邀請台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人及月老駐駕，讓遊客可以透過向神明祈福，無論單身或情侶都能加持愛情運。

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▲擲聖筊後，追蹤文化局或林本源園邸或青年局臉書或IG，有機會抽中台北霞海城隍廟提供的限量福袋。（圖／新北市文化局）

新北市政府文化局局長張䕒育表示，「霞海月老來林園」邁向第17周年，歷年來獲得廣大民眾的迴響，今年首度邀請青年局及府中商圈店家共襄盛舉，活動除了規劃唯美浪漫的舞蹈、音樂表演，還有別出心裁限量甜蜜好禮。

▲林本源園邸「2023霞海月老來林園」活動，還有七夕迷你市集。（圖／新北市文化局）

市集現場更提供愛情姻緣卦命理服務、月老杯杯花藝DIY、擲筊送好禮等；活動當天還有擲筊比賽，連續聖筊最多的冠軍幸運兒，將可獲得1條純金飾心願手繩、七夕文創品及拜月老禮盒；此外當造訪林本源園邸文創商店消費滿200元，還可參加限量七夕文創品抽獎。

▲市集現場更提供愛情姻緣卦命理服務。（圖／新北市文化局）

為了讓民眾提早感受七夕氛圍，8月4日起在官方臉書「國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園」及IG，還推出線上「夏·日·正·甜」測字遊戲，可占卜未來一個月的愛情運勢。

▲造訪林本源園邸文創商店消費滿200元，還可參加限量七夕文創品抽獎。（圖／新北市文化局）