響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

▲▼ 新北動保處獸醫師親自講解如何使用全國家禽衛生管理操作系統 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

農業部動植物防疫檢疫署推行嶄新全國家禽衛生管理操作系統，以科技取代傳統養禽業者使用的紙本型態紀錄簿，響應全球性無紙化環保趨勢。新北市政府動物保護防疫處獸醫師到畜牧場直接向農民教學操作防疫系統功能，協助本市養禽業者在彈指間輕鬆完成每日畜牧場繁瑣雜亂的文書記錄工作。

防檢局日前研發全國家禽衛生管理系統，農民可透過自身LINE帳號，將每日場內防疫資訊上傳雲端，讓防疫單位也能線上同步掌握養禽場即時防疫資訊，並可儲存及追溯防疫歷史資料，方便農民及獸醫師系統化管理養禽場生物安全防護。

動保處長楊淑方指出，禽流感疫情趨近平緩，動保處防疫未鬆懈，持續對全市養禽場補強防疫措施，今年已完成近160場次轄內禽場訪視，檢視各禽場是否有完成日常生物安全防護措施。新北動保處獸醫師另親自至轄區內養禽場，親自帶領農民教學使用，以確保各場主皆能操作上手。透過科技系統化管理，可線上即時掌握每一戶禽場雞隻預防注射、產蛋狀況、健檢結果，甚至死亡率以及棟舍清潔消毒頻率與情形。

三峽區蛋雞飼養場曾姓飼主表示，下載全國家禽衛生管理系統之後登入並綁定LINE帳號，動動手指拍照、記錄直接輕鬆上傳雲端保存，確實省去不少心力。動保處禽病獸醫師陳羿方表示，LINE是現在重要的通訊聯絡軟體，幾乎人人都有帳號，迅速拍照記錄上傳資料不只可以長久完整保存，還可以減少無法即時文字記錄造成的遺忘疏漏，並一同為環保盡一份心力；防疫機關與禽場資訊傳達無時差，掌握例行消毒工作進展與家禽健康狀況回報。

新北市動保處表示，隨著手機通訊普及化，防疫已邁向線上即時登載取代傳統手寫紀錄，例如將每日農民應填寫「畜牧場衛生管理紀錄簿」線上化之後，讓原本瑣碎繁雜的紙本作業能夠一機搞定。夏季禽流感疫情雖然趨緩，防疫工作更應趁現在完成補強以防範未然；呼籲養禽業者每週應做好全場清潔消毒並落實登載，隨時檢視維修防野鳥圍網設施並詳實記錄，提升防疫永續經營。