　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹縣府展鐵腕！強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除

▲▼新竹縣府強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣艾斯巴達公司違建工廠遭強制拆除。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭艾斯巴達公司違法污染，新竹縣政府工務處稽查發現，該處還違法增加建物，與原廠房面積登記內容不符，縣長楊文科立即向地主下達強拆通牒，因屆期地主仍未自拆，縣府團隊昨(15)執行公權力強制拆除違法增建，拆除前則１由環保局會同專業廠商將18桶廢液移至專業廢棄物處理廠。

縣府工務處副處長陳盈州說，鄉親們非常關心艾斯巴達違法增建部分拆除作業，違法增建部分面積約1500平方公尺，位置分布在合法建物四周，預計把所有違法增建部分拆到不堪使用為止，呼籲關西鎮的工廠要合法經營，保護這片好山好水，該投資的環保設備不可減少，被查報違建，會立即以最快速度拆除。

▲▼新竹縣府強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼現場18桶廢棄液由委託的水美公司協助清除，載運車上配有GPS軌跡定位，同時還有縣府人員與檢察官全程陪同監督。

▲▼新竹縣府強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除。（圖／新竹縣政府提供）

陳盈州指出，這塊地為乙種工業區，作為無污染性工廠使用是合法的，但原先廠房合法面積近3300平方公尺，約民國76年興建，後續可能有其他需求，未經合法途徑，自行分別在合法建物的東西南北方向擴建，以鐵皮方式施作，違反建築法部分無法補照，因此縣府執行公權力強制拆除增建部分建物。

新竹縣環保局委託合格的甲級處理公司-水美公司協助清除18桶廢液桶，廢液桶上車後載往水美公司，車上也有GPS軌跡定位，追蹤是否順利到達，並派同仁跟車到場協助處理，日後也會跟艾斯巴達求償處理費用，同時現場也有檢察官全程陪同及監督清除作業。

這次關西污染事件，縣府立即廢止該公司工廠登記證、重罰960萬餘元，並主動與關西鎮公所聯手代為清污採樣，縣長楊文科同時指示工務處繼續加強稽查。

►26歲女駕駛自撞國道護欄　拋出車外被輾死...2.4K外找到她！

►竹北天坑100m外....馬路又塌陷　去年同1天同1條路也「破大洞」

ET快訊
快訊／王陽明慘了！　警將調查：恐扣車半年
快訊／被館長點名！　余天回應了
快訊／6縣市豪大雨特報！　對流雲系蓋滿北部
快訊／館長控「民進黨開的槍」　民進黨喊告
快訊／黑人出來了！　暴雨中鞠躬
快訊／館長控「民進黨開的槍」　陳明文回應
陳子玄認了「有戀人未滿對象」！　身分曝光
快訊／大雷雨來襲！　桃園2區淹水警戒
快訊／00878慘貼息！　除息行情失靈
快訊／陳建州爆性騷首現身　大牙回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

新竹縣府展鐵腕！強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除

控前女友慣性劈腿4男　醋男喊冤「她沒反對」仍賠5萬

女奔竹市府陳情…狼警鎖門抓胸逼套弄：不可以說出去喔

快訊／1hr應訊後…黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

姪子誘買146萬黃金　婦得知被騙血壓升高...驚呼：我快暈倒！

喝完高粱想吃粥　高雄男騎車拒檢逃逸「散步裝沒事」！18萬噴了

快訊／國1北158.1K火燒車！恐怖火球占內線道…回堵1K

女毒蟲兩度上超商偷生活用品　辯「吃藥意識模糊」

妻見「老公膝枕照」怒離婚　告密者竟是小三！討賠卻輸了

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

新竹縣府展鐵腕！強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除

控前女友慣性劈腿4男　醋男喊冤「她沒反對」仍賠5萬

女奔竹市府陳情…狼警鎖門抓胸逼套弄：不可以說出去喔

快訊／1hr應訊後…黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

姪子誘買146萬黃金　婦得知被騙血壓升高...驚呼：我快暈倒！

喝完高粱想吃粥　高雄男騎車拒檢逃逸「散步裝沒事」！18萬噴了

快訊／國1北158.1K火燒車！恐怖火球占內線道…回堵1K

女毒蟲兩度上超商偷生活用品　辯「吃藥意識模糊」

妻見「老公膝枕照」怒離婚　告密者竟是小三！討賠卻輸了

Sandy慶生「沒想到他用這樣的方式」！老公送超大驚喜…背後環抱閃炸

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

EXO唯一人夫！　「二寶爸」CHEN結婚3年傳「10月補辦婚禮」

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

超浪漫愛心造型還放珍珠糖！　七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

她哭收1萬3魔王帳單！「冷氣這樣裝」吹不涼　全場看傻

女子卡丁賽車場自撞護欄受傷　恆春警積極協助送醫

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

快訊／陳建州現身喊：就是希望透過法律捍衛清白

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

桌遊競技場藏賭　4辣妹荷官服務1賭客

快訊／遭爆性騷後終於現身！陳建州今早赴北檢出庭

即／放火燒死3至親！雲林逆子晚間遭聲押

陳建州爆「性騷50天」首現身！　今早赴北檢出庭

廚餘車國3追撞　「屎黃色」噴滿地

雲林男燒死爸爸、2弟妹！她獨活崩潰無法言語

大象村長出殯　大雨中千人送行落淚

更多熱門

相關新聞

最快8月底排放福島核廢水　日本漁民反對

最快8月底排放福島核廢水　日本漁民反對

先前有日媒指出，考量到日本首相岸田文雄即將於18日出訪華府近郊大衛營會晤美國總統拜登、南韓總統尹錫悅，以及福島縣近海漁業時程，日本政府最快將在8月底前開始排放福島核電廠核廢水。對此，日本當地漁民和中國政府表達強烈反對，顯示日本政府和當地漁民之間在溝通後仍無法達成共識。

《讀賣》：日本擬8月底前排放「福島核廢水」

《讀賣》：日本擬8月底前排放「福島核廢水」

花蓮環保餐具清洗中心動土　年減1800萬個單次餐具

花蓮環保餐具清洗中心動土　年減1800萬個單次餐具

Z世代消費力低　最在乎「3件事」：勞權、性別平權、居住正義

Z世代消費力低　最在乎「3件事」：勞權、性別平權、居住正義

消費者對「這件事」很大方　願意多花10%買偉大理念

消費者對「這件事」很大方　願意多花10%買偉大理念

關鍵字：

環保廢水

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面