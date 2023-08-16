新竹縣府展鐵腕！強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除

▲新竹縣艾斯巴達公司違建工廠遭強制拆除。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭艾斯巴達公司違法污染，新竹縣政府工務處稽查發現，該處還違法增加建物，與原廠房面積登記內容不符，縣長楊文科立即向地主下達強拆通牒，因屆期地主仍未自拆，縣府團隊昨(15)執行公權力強制拆除違法增建，拆除前則１由環保局會同專業廠商將18桶廢液移至專業廢棄物處理廠。

縣府工務處副處長陳盈州說，鄉親們非常關心艾斯巴達違法增建部分拆除作業，違法增建部分面積約1500平方公尺，位置分布在合法建物四周，預計把所有違法增建部分拆到不堪使用為止，呼籲關西鎮的工廠要合法經營，保護這片好山好水，該投資的環保設備不可減少，被查報違建，會立即以最快速度拆除。

▲▼現場18桶廢棄液由委託的水美公司協助清除，載運車上配有GPS軌跡定位，同時還有縣府人員與檢察官全程陪同監督。

陳盈州指出，這塊地為乙種工業區，作為無污染性工廠使用是合法的，但原先廠房合法面積近3300平方公尺，約民國76年興建，後續可能有其他需求，未經合法途徑，自行分別在合法建物的東西南北方向擴建，以鐵皮方式施作，違反建築法部分無法補照，因此縣府執行公權力強制拆除增建部分建物。

新竹縣環保局委託合格的甲級處理公司-水美公司協助清除18桶廢液桶，廢液桶上車後載往水美公司，車上也有GPS軌跡定位，追蹤是否順利到達，並派同仁跟車到場協助處理，日後也會跟艾斯巴達求償處理費用，同時現場也有檢察官全程陪同及監督清除作業。

這次關西污染事件，縣府立即廢止該公司工廠登記證、重罰960萬餘元，並主動與關西鎮公所聯手代為清污採樣，縣長楊文科同時指示工務處繼續加強稽查。