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花蓮環保餐具清洗中心動土　每年減少1800萬個一次性餐具

▲▼花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環保局6日舉行「花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程」開工動土典禮。環保餐具清洗中心規劃於花蓮市民心段199-2地號近美崙工業區興建地上一層建築，預計於2024年完工，未來將成為全國首創公營環保餐具清洗中心。

▲▼花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「淨、靜、境、勁、靚、近」永續是花蓮的日常，縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府致力於推動永續工作，打造最適宜居城市；除了DAKA再生資源利用中心獲得亞太暨台灣永續行動獎外，璞石閣畜牧生質能源中心、柴油車底盤動力計排煙檢測站更是榮獲國家卓越建設獎！花蓮縣持續實踐淨零碳排目標，落實永續生活政策，期盼能成為台灣典範，航向幸福花蓮的未來。

▲▼花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保餐具清洗中心配備現代化的設備，餐飲店家只需將汙餐具裝箱交由司機收送至清洗中心，餐具經由高壓洗機及蒸汽消毒機分別進行清洗、風乾及消毒後密封包裝後，由司機送回原店家，輕鬆解決餐具清潔的問題，同時減少使用一次性餐具，減少對環境的影響；收費方面依店家送洗餐具數量可選擇包月6000元計費或以量計費，平均每個餐具收費約2.2元，每年也將依參與店家的數量調整價格，提高業者參與意願。

▲▼花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，推動環保永續工作，打造最適宜居城市。

花蓮縣長徐榛蔚長年推動源頭減量政策，並配合環保署針對一次性餐具進行限制，推廣一次性餐具減量，更特別興建環保餐具清洗中心，以專業的清洗運送流程，除了讓民眾及遊客能夠吃得安心外，每年預估也可減少約1800萬個一次性餐具，降低垃圾及回收量並減少約4500公噸碳排放量。

未來清洗中心建置完成後，環保局也將辦理說明會並積極推廣永續環境的發展，同時結合公私部門互助合作，加快推動永續腳步，達成經濟及社會效益，落實聯合國SDGs第12項確保永續的消費和生產模式及第17項加強執行手段，重振永續發展的全球夥伴關係的理念，歡迎縣內商家申請加入。
 

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