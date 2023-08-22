　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲明赴忠烈祠獻花　柯辦曝「不去金門」原因：怕淪政治秀場

▲▼柯文哲訪視南投災區。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

明為823砲戰65週年，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘22日就飛往金門參加紀念活動，而8月初原本打算也要去金門的民眾黨總統參選人柯文哲，後來為了避免淪為政治秀場，選擇不去金門同台，預計23日上午到台北忠烈祠緬懷戰爭英雄。

面對侯友宜、郭台銘飛往金門參與823紀念活動，柯文哲與其陣營早在8月初就已確定，不會飛往金門與2人同台，避免823紀念活動失焦，並改採拍攝影片方式紀念。據了解，柯文哲於近日拍攝完823相關影片，預計當天就會公布，而民眾黨也公布柯文哲23日上午將去忠烈祠緬懷奮勇守護中華民國的戰爭英雄。

陳智菡表示，八二三砲戰開始後，接連44天，中共向金門列島發射了將近48萬顆砲彈，砲火的殘酷侵襲，至今還刻印在金門的石牆上，823不只是捍衛台澎金馬的指標戰役，更象徵著浴血死守、眾志成城、為自由奮戰拚搏到最後的精神。

陳智菡提及，柯文哲選定在台北忠烈祠進行追思致敬儀式，是希望更多人重視823砲戰的時代精神，台澎金馬一體，現代戰爭的殺傷力與影響不會只有外島居民需承受，人民應團結、台灣要自主、兩岸才能和平。

陳智菡說，柯文哲選擇留在台灣向已逝戰爭英雄致敬，希望喚起更多人對於823砲戰與退伍軍人重視，其文宣部更拍攝相關影片，希望藉由口述歷史，讓年輕一輩能更了解823，從中獲得反思與啟示。

陳智菡也提到，在藍營「誰配誰」、「誰合誰」的政治紛擾之際，若此刻前往金門，反而讓紀念活動失焦，而淪為政治秀場，所以柯文哲最後決定，讓823紀念活動回歸當年這些為我國犧牲奉獻的烈士身上，選定我國崇祀國殤位階最高的北市忠烈祠，讓這個特殊日子的真正主角能夠被大眾關注，而柯前往忠烈祠獻花，也是以未來總統的領袖身分，來向烈士致上崇高敬意。

ET快訊
人妻被勸搬回南部CP值高　全場見1點：妳會吃虧
BTS柾國爆抄襲！公司急發聲
快訊／新店嚴重車禍！BMW逆向撞4機車　騎士命危送醫
全聯36元便當「有菜有大雞排」！鄉民跪求地點
米可白七夕放大絕！　泳衣挖空「半球S腰辣爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳玉珍請吃「蚵仔嗲」侯友宜喊「胃暖心也暖」　兩人漫步沙灘望廈門

柯文哲明赴忠烈祠獻花　柯辦曝「不去金門」原因：怕淪政治秀場

明有「重要推動的工作」要報告！　郭台銘合體民眾黨金門縣長拜廟

農業部修動保法補漏洞！強化管理動物虐傷　許淑華喊話：快通過

侯友宜敲響金門和平鐘　許3願望盼兩岸永無戰爭

八二三砲戰65周年！33名老兵路跑65km環金門　成員最大85歲

批國民黨為選舉利益傷害台灣產業！ 賴辦：惡質扭曲綠能發展

賴勁麟請辭替綠營止血？　徐巧芯嗆：他只是幫新潮流看店「掌櫃」

杜紫軍任森崴能源董事後子公司就上市？　黃士修曝時間軸

徐耀昌退黨還暗批侯友宜　李德維：莫忘2020郭台銘重擊韓國瑜

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

帝爺公蛇離去未留龍衣　天受宮突現巨型蛇頭蛾

陳玉珍請吃「蚵仔嗲」侯友宜喊「胃暖心也暖」　兩人漫步沙灘望廈門

柯文哲明赴忠烈祠獻花　柯辦曝「不去金門」原因：怕淪政治秀場

明有「重要推動的工作」要報告！　郭台銘合體民眾黨金門縣長拜廟

農業部修動保法補漏洞！強化管理動物虐傷　許淑華喊話：快通過

侯友宜敲響金門和平鐘　許3願望盼兩岸永無戰爭

八二三砲戰65周年！33名老兵路跑65km環金門　成員最大85歲

批國民黨為選舉利益傷害台灣產業！ 賴辦：惡質扭曲綠能發展

賴勁麟請辭替綠營止血？　徐巧芯嗆：他只是幫新潮流看店「掌櫃」

杜紫軍任森崴能源董事後子公司就上市？　黃士修曝時間軸

徐耀昌退黨還暗批侯友宜　李德維：莫忘2020郭台銘重擊韓國瑜

台南復古行！「天下南隅」復古摩登居住體驗、古董黑膠氛圍滿點

鬼月在家最安全！Disney+意想不到夏日片單　美日韓強劇連發

台南南區3車車禍2人送醫　造成大塞車

本土猴痘+10「分布7縣市」　疾管署提醒七夕情人節注意2件事

7月季調失業率3.43%「近23年新低」　主計處說一產業缺工

媽咪抱怨地板太亂！　邊境牧羊犬拖出箱子收玩具30秒內搞定

回憶殺！《姊的時代》蘇凱CP合體　小樂、鍾瑶放閃寵粉

BTS柾國《Seven》遭質疑「抄襲元祖女子天團」！　公司火速發聲

33歲女減重手術！不到半年懷孕了　醫嚇喊：想巴她老公

徐若熙第3場復健賽1.2局飆2K　林暉盛後援砸鍋吞敗

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

政治熱門新聞

館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼：要讀書啦

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

館長取樣2.6萬人92%不挺賴：哪來4成支持度

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

快訊／北捷文湖線「全線暫停營運」

快訊／賴品妤痛批抹黑鋪天蓋地　挺賴勁麟「面對家人清白奉陪到底」

國高中職晚1周放寒假　蔣：盼體諒

傳林飛帆接任「台灣民主基金會」副執行長　他：比副祕書長薪水高

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

網傳共軍核潛艦台海失事「無人生還」　國防部：目前無官方說法證實

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

快訊／北市暴雷雨！文湖線號誌傳輸網路異常　候車時間拉長

徐耀昌宣布退出國民黨　藍議員：他會再選立委

更多熱門

相關新聞

金門從中國接電？　台電：現有發電機組供電能力足夠

金門從中國接電？　台電：現有發電機組供電能力足夠

部分人士提議金門地區自中國大陸接電，台電表示，金門地區現有發電機組供電能力足夠，現有發電機組裝置容量共約113.3MW，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW，且預估至120年用電需求約65MW，足以滿足其用電成長需求，無須向中國大陸接電。且未來持續增加綠能建置，台電也同步強化電網韌性，持續提升供電品質。

侯友宜敲響金門和平鐘　許3願望盼兩岸永無戰爭

侯友宜敲響金門和平鐘　許3願望盼兩岸永無戰爭

發展綠能為圖利？　賴辦：為選舉利益傷害產業

發展綠能為圖利？　賴辦：為選舉利益傷害產業

八二三砲戰65周年　33名老兵路跑65km環金門

八二三砲戰65周年　33名老兵路跑65km環金門

徐耀昌退黨還暗批侯友宜　李德維：莫忘2020郭台銘重擊韓國瑜

徐耀昌退黨還暗批侯友宜　李德維：莫忘2020郭台銘重擊韓國瑜

關鍵字：

柯文哲民眾黨陳智菡金門823八二三炮戰2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

謝和弦喜曝「我又要當爸了」！陳緗妮懷二胎

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面