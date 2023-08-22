柯文哲明赴忠烈祠獻花　柯辦曝「不去金門」原因：怕淪政治秀場

▲柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

明為823砲戰65週年，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘22日就飛往金門參加紀念活動，而8月初原本打算也要去金門的民眾黨總統參選人柯文哲，後來為了避免淪為政治秀場，選擇不去金門同台，預計23日上午到台北忠烈祠緬懷戰爭英雄。

面對侯友宜、郭台銘飛往金門參與823紀念活動，柯文哲與其陣營早在8月初就已確定，不會飛往金門與2人同台，避免823紀念活動失焦，並改採拍攝影片方式紀念。據了解，柯文哲於近日拍攝完823相關影片，預計當天就會公布，而民眾黨也公布柯文哲23日上午將去忠烈祠緬懷奮勇守護中華民國的戰爭英雄。

陳智菡表示，八二三砲戰開始後，接連44天，中共向金門列島發射了將近48萬顆砲彈，砲火的殘酷侵襲，至今還刻印在金門的石牆上，823不只是捍衛台澎金馬的指標戰役，更象徵著浴血死守、眾志成城、為自由奮戰拚搏到最後的精神。

陳智菡提及，柯文哲選定在台北忠烈祠進行追思致敬儀式，是希望更多人重視823砲戰的時代精神，台澎金馬一體，現代戰爭的殺傷力與影響不會只有外島居民需承受，人民應團結、台灣要自主、兩岸才能和平。

陳智菡說，柯文哲選擇留在台灣向已逝戰爭英雄致敬，希望喚起更多人對於823砲戰與退伍軍人重視，其文宣部更拍攝相關影片，希望藉由口述歷史，讓年輕一輩能更了解823，從中獲得反思與啟示。

陳智菡也提到，在藍營「誰配誰」、「誰合誰」的政治紛擾之際，若此刻前往金門，反而讓紀念活動失焦，而淪為政治秀場，所以柯文哲最後決定，讓823紀念活動回歸當年這些為我國犧牲奉獻的烈士身上，選定我國崇祀國殤位階最高的北市忠烈祠，讓這個特殊日子的真正主角能夠被大眾關注，而柯前往忠烈祠獻花，也是以未來總統的領袖身分，來向烈士致上崇高敬意。