八二三砲戰65周年！33名老兵路跑65km環金門　成員最大85歲

▲環金門島傳愛路跑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

為慶祝八二三砲戰勝利65周年、黃埔建軍99周年，一群愛好跑步的退役軍人及熱愛國家、敬愛國軍的愛跑者組成33人團隊，22日清晨6時從金門擎天廳出發，路跑65公里環繞大、小金門，用超強的體力、堅定的意志力及炙熱的民族感情完成此次活動。

在長達65公里的路程中，分成二階段完成；第一階段自擎天廳出發後，隊員們將拜訪兩棲營、金湖鎮公所及榮服處等與官兵、民眾實施精神動員。第二階段在與「中央軍事院校校友總會」及「慶祝黃埔建軍建校百年活動委員會」完成公祭823殉職官兵儀式後，由太武公墓忠烈祠出發，展開拜會其餘金門駐軍部隊及民間鄉鎮公所及地區後憲等退伍軍人協會、單位行程。

大會所準備的一面紀念錦旗，將由這些單位官兵、民眾輪流簽名，由隊員用雙腳跑步環繞大小金門後呈獻給校友總會當作紀念。

擔任活動團長的徐正冠透露，成員中最大的已經85歲，曾跑過300多場馬拉松，大多為老兵，而各軍校同學會也藉機發動同學共同參與，不論是陪跑1公里或者設立補給站加油，都是一種濃濃黃埔情懷的抒發，更是一種親愛精誠革命力量的凝聚，在與跑者相互擊掌、加油鼓勵過程裡，也激發出更濃厚薪火相傳的黃埔精神。

由於金門地區八月份氣候炎熱，大會對選手補給內容與品項也特地做了調整，除了提供防曬運動太陽眼鏡及專業機能跑襪外，隨車也都備有冰桶、肌樂噴劑等用品，並且採取拉近補給站、縮短休息距離、正午時段緩速前進等措施，確保選手安全及任務圓滿達成。

為向國民革命軍之父先總統蔣公致敬，全體參賽選手也在行程中安排到黃埔會館，全體人員在蔣公銅像前恭讀致敬文，唱黃埔校歌，向一代偉人獻上最敬禮。團員們獻唱黃埔校歌，聲音宏亮，精神抖擻，神采表現一如當年，歌聲響徹館內晴天白日國徽圓頂，更震撼了在場圍觀的中外遊客。