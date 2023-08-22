批國民黨為選舉利益傷害台灣產業！ 賴辦：惡質扭曲綠能發展

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨批評綠能產業，並稱綠能是造成台電主要虧損原因，賴清德競辦發言人陳世凱今（22日）表示，請國民黨不要為了選舉利益，刻意抹黑造謠，傷害台灣綠能發展，事實上，在烏俄戰爭開打前，台電每年平均都有盈餘，直到戰爭致國際燃料成本上漲，才因此產生虧損，將台電虧損原因惡意扭曲成因為發展綠能，是非常沒有專業素養的惡質抹黑。

另外，針對再生能源躉售價格，陳世凱也表示，台電收購再生能源的相關規範，完全依循《再生能源發展條例》的規定。他說，《再生能源發展條例》是在2009年、馬英九執政時期修法通過，當年立法院內國民黨和泛藍的立法委員席次，甚至高達7、8成。陳世凱並反問國民黨，將發展綠能說成是圖利，難道都不會覺得是在打臉自己嗎？

陳世凱強調，國民黨與國際發展綠能趨勢背道而馳，真正害台灣無法走向國際的，就是國民黨惡質的政治手段。為了選舉利益、為了走回核能老路，鋪天蓋地的惡意中傷綠能產業、削弱台灣產業競爭力，卻連一點實證都拿不出來。他並嚴正呼籲國民黨，不要再為了護航自己的核能政策，放棄專業倫理，繼續傷害台灣綠能產業發展。