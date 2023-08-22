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台東縣校長會議今召開　饒慶鈴：培養孩子AI思維面對挑戰

▲台東縣112學年度第1學期國民中小學校長會議，22日在娜路彎大酒店2樓舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣112學年度第1學期國民中小學校長會議，22日在娜路彎大酒店2樓舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣112學年度第1學期國民中小學校長會議，22日在娜路彎大酒店2樓舉行，縣長饒慶鈴親自出席，除了感謝校長們在教育工作的努力，她也提到，面對數位科技時代的浪潮，縣府啟動數位學習推動辦公室、建置未來教室、推動教師與學校投入數位學習，更率全台之先打造「虛擬學校」，運用科技發展不同的教學策略及體驗，讓AI教育向下扎根，盼孩子具備關鍵能力以面對未來的挑戰。

饒慶鈴表示，教育是關乎孩子成長發展的事業，我們不僅關注學生的全面發展，培養他們的學習興趣和創造力，也期盼他們具備獨立思考和解決問題的能力，其中，掌握AI相關知識和技能就是掌握未來時代的關鍵能力，以應對未來的挑戰。縣府持續投入中小學數位學習，透過數位科技改進教學方法與學習體驗，包括提供偏遠地區學生1人1台平板、鼓勵教師進行數位學習課程，縣內教師已有約8成參與科技輔助自主學習研習，以及已有44所學校辦理跨校數位學習公開課。

▲台東縣112學年度第1學期國民中小學校長會議，22日在娜路彎大酒店2樓舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日校長會議邀請逢甲大學教授洪耀正講授「玩遊戲學習AI思維」，帶領校長們深入了解AI基本概念，並透過遊戲實作親身體驗AI在現實生活中的應用，啟發校長們在教育領域中應用AI思維的創新可能性。接續由海山國民小學曾俊夫老師帶來「生成式AI運用於教育領域初探」，講解生成式AI的定義、生活應用以及帶來的生活衝擊及體驗。而緯創集團資深總監鍾嘉欣則以「從企業人力資源談教職之人才發展策略」為題，深入探討企業中人力資源的重要性，以及如何培養優秀的人才。

教育處長蔡美瑤則在會議中引入了Padlet互動平台，讓校長們能夠先行提供對台東縣教育議題的建議，而開放性交流方式將有效促進教育界的互動和知識共享，讓每位校長都能為教育事業的提升貢獻一份力量。

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