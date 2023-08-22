藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨22日召開記者會指控，民進黨立委賴瑞隆在雲豹能源大股東張建偉等資助下，成立規模1000萬元的「高雄市新世代教育基金會」，而雲豹能源集團政治獻金最多的對象就是賴瑞隆，籲賴出面說清楚。賴瑞隆稍早回應，有任何弊端都該嚴查嚴辦，政治獻金都依法申報，對於潑髒水抹黑，將依法提告、以正視聽。

國民黨國政基金會副執行長凌濤跟國民黨高雄立委參選人李明璇22日指控，民進黨立委賴瑞隆在雲豹能源大股東張建偉等資助下，成立規模1000萬元的「高雄市新世代教育基金會」，而雲豹能源集團政治獻金最多的對象就是賴瑞隆。

凌濤指出，根據高雄市新世代教育基金會的基本資料顯示，捐助者中的雲豹執行長譚宇軒涉及雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌等人貪污案件，而雲豹能源的子公司永鑫能源要在口湖鄉設立電廠，為求工程順利，譚宇軒透過管道向林哲凌表明願支付新台幣350萬，擺平民眾的抗爭。資助者的政治獻金是否有對價關係的可能？賴瑞隆應該出面說清楚、講明白。

對於相關指控，賴瑞隆回應，發展綠能是全球趨勢，也是台灣能源轉型政策，若有任何弊端都該嚴查嚴辦，政治獻金也有各項法治國家規定，各政黨也都公開依法申報，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，台灣社會不會認同，我們也將委由律師依法提告，以正視聽。

賴瑞隆指出，財團法人高雄市新世代教育基金會，成立於2021年，以照顧孩子教育為基礎，由他捐助，民間人士共同支持設立，兩年來舉辦弱勢學生獎助學金，三次舉辦暑期課輔營，讓孩子返校學習，多次寒冬送暖給弱勢家庭，以及捐血公益活動，是依法設立從事孩子教育公益的基金會。