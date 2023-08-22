柯文哲訪南投災區曝1缺點　再批加油站被淹4次「政府執行力不好」

▲柯文哲訪視南投災區。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

南投縣仁愛鄉8月4日因卡努颱風影響，爆發嚴重土石流災情，使國軍投入500多名兵力協助全鄉16村救災。民眾黨總統參選人柯文哲22日上午赴南投訪視災區，提及加油站被土石流淹了4次，這是政府執行力不好，沒有把問題解決掉，且自己也看到一個缺點，就是要「指定一個單一窗口」，不能讓當事人去找所有政府單位，這樣太難做事。

柯文哲22日上午前往南投，一大早先到南豐村訪視「全台被土石流掩埋最多次」的加油站，接著再到春陽村第3班，其中一名女災民看到柯文哲，還立刻衝過去握手，甚至還有人喊起選舉口號，但柯文哲擔心模糊焦點，隨即連忙制止。

而柯文哲約11時左右參加仁愛鄉民代表會座談，並且於會後接受媒體訪問。被問到有意參選的總統候選人都會到南投勘災，此次感想為何？柯文哲提及，自己來看了2個地方，分別是加油站與春陽村的排水溝，該加油站被土石流淹過4次，「老實講，就是政府的執政力不好。」

柯文哲認為，加油站被淹第1次時，可以說是「我們不曉得」，但淹到第4次就代表過去沒有把問題解決掉，遇到問題就要把發生原因找出來，然後再去解決；而春陽村的排水溝也是一樣，災民抱怨跟上游的清境農場要另外做分流道。

柯文哲也提到他認為地方最大的困擾，「如果是我來指揮的話，一定會指定單一窗口，比方說找一個政務委員。」因為該地牽涉到水保署、地質研究所、公路局，若讓鄉長跟中央部會每個人聯絡，「那會發瘋！」所以一定要單一窗口才有辦法做事，這是他看到在行政上處理的缺點。

柯文哲說，如果是在台北市政府的話，遇到這種事情，一定找一個府級長官召集各局處解決，不會讓當事人去找所有的政府單位，這樣太難做事了，「這是我看到的一個缺點。」