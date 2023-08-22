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社會 社會焦點 保障人權

恐怖2寶爸闖同輛小黃！朝頭狂揍夜歸女　拖騎樓「壓地噁挖裙底」

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小麗回家路上遭男客尾隨，並拖到騎樓強行以手指侵犯，判刑3年10月賠償75萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

在卡拉OK店工作的越南籍女子小麗（化名）清晨下班時，遭藍姓男客人尾隨，小麗跳上計程車想逃、藍男卻硬闖進同台車，在車上毆打小麗的頭，甚至將小麗拖到路邊騎樓，將她壓在地板強行以手指伸入她的長裙侵犯，粗暴對待造成小麗全身是傷，她憤而提告求償150萬，新北地院審後判藍男須賠75萬，可上訴。

判決指出，2021年4月10日清晨5、6點，從卡拉OK店下班的小麗獨自走在路上，客人藍男卻不懷好意地一路尾隨，並動手將小麗壓在柱子上撫摸身體，小麗奮力掙脫後、隨即攔了計程車要逃離現場，不料藍男卻跟著衝進車裡，直接在狹小空間內毆打小麗頭部，並要司機立刻停車。

藍男將小麗拖下計程車，仍持續對著她拳打腳踢，利用體型優勢將她摔壓在騎樓地板上、以手伸入長裙內強行猥褻得逞，小麗經過一連串的折磨，從頭到腳全是傷痕，她隨即至醫院驗傷保留DNA證據，並提告藍男求償150萬精神撫慰金。

刑事方面，審酌藍男坦承犯行、未與小麗和解，從事餐廳廚師、離婚需扶養2名未成年子女等情狀，依強制性交罪處3年10月徒刑，而民事審後則判賠小麗75萬元，全案可上訴。

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