小二女童獨自去超商「遭搭肩摸胸」　路人急報警！色男下場慘



▲台中賴姓男子見小二女童從超商離開落單，竟抓著她摸胸猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中賴姓男子坐在超商外，見一名小二女童獨自離開超商，竟趁機對她搭肩摸胸長達38秒，被路人撞見制止，並攔住想落跑的賴男，報警將他當場逮捕。台中地院審理，依賴男對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處4年2月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，賴男於今年5月17日傍晚6時許，坐在西屯區某超商店外座位區，見女童花花(化名)獨自從超商走出來，認為有機可趁，竟要求她過來坐在身邊，伸一手搭住花花肩膀，另一手伸入她衣內摸胸長達38秒，幸好有路過民眾察覺不對勁，上前制止賴男說已報警，賴男一聽馬上跳上腳踏車想逃，也被民眾制止，經警察到場後，當場逮捕賴男。

偵訊時花花表示，賴男「沒有用力壓著我的肩膀，但我有一直講我想要回家，賴男還是說等一下，我輕微擺動，就是想要讓賴男知道我不喜歡他的動作，但他都沒有反應」、「我當時覺得害怕、噁心，但我不知道怎麼反抗等語」等語。

法官查看監視器勘驗檢果，案發時花花有雙腳踢動、身體扭動的反抗動作，何況花花年僅8歲，對猥褻行為懵懂無知，不可能同意賴男猥褻。賴男的律師雖以賴酒後控制力不足，對兒童產生性衝動，但事後坦承犯行、態度良好為由求減刑，但賴並未取得花花和她的法定代理人諒解，無法減刑。審酌賴當臨時工日薪約1000元、今年1月底剛因過失傷害服刑完畢、為累犯等情，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處4年2月徒刑。全案還可上訴。