我國退出中美洲議會　國民黨：中共不應破壞台澎金馬參與國際事務權利

▲國民黨22日回應我國退出中美洲議會。圖為國民黨中央黨部大樓。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中美洲議會（PARLACEN）在尼加拉瓜時間21日上午通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案後，我外交部表達最嚴正抗議，並宣布為維護國家主權及尊嚴，決定即日起退出。對此，國民黨今（22日）認定此事為「重大外交挫敗」，除呼籲中共不應破壞台澎金馬參與國際事務的權利外，也喊話民進黨政府，7年斷交9國，如今又被迫退出中美洲議會，難道只會跟往常一樣喊喊話、罵罵中共，看不到一點實際作為？

針對我國退出中美洲議會，國民黨22日表示，我國於1999年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中共取代，此為重大的外交挫敗；國民黨一向反對中共當局打壓中華民國的國際空間，呼籲中共當局應正視中華民國存在的事實，台澎金馬的2300萬人從不附屬於中共當局之下，不應破壞台澎金馬2300萬人民參與國際事務的權利。

國民黨表示，然而以我國國情來看，兩岸關係、外交關係與國際交流各面向息息相關，在兩岸關係受意識形態影響而充滿敵意的時刻，外交領域的壓力只會更大。民進黨政府執政後，7年斷交9國，如今又被迫退出中美洲議會，「儘管我們同樣反對中共打壓中華民國的國際空間，但也要質疑民進黨政府面對外交危機又如何解決？難道只會跟往常一樣喊喊話、罵罵中共，看不到一點實際作為？」

國民黨認為，面對區域與國際情勢現實，應該以台灣人民的福祉與中華民國的國際空間為第一優先考量，而不是將政黨自身的特定意識形態加諸在國家利益之上。

國民黨強調，國民黨執政期間，曾領導台灣參與世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）等國際組織，並穩定國際邦誼，讓中華民國在國際間保持實質參與與能見度，而國民黨將持續秉持「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並重的「2D」戰略，穩健處理對外關係。