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大陸 大陸焦點 特派現場

普華永道：香港零售銷售回暖　但恢復疫情前水準「最少要一年」

▲▼香港春節人潮。（圖／路透社）

▲香港零售回暖，但尚未恢復疫情前水準。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際會計師事務所普華永道預估，香港2023年上半年零售總銷貨價值年增逾20%，訪港的大陸旅客人次也有望在今年底回復至疫情前的60%。不過，對於下半年的發展，普華永道則認為，零售環境不明朗因素多，至少需要一年至一年半，香港的零售業總銷貨價值才能恢復疫情前的水平。

普華永道提到，隨著疫情趨緩，預計大陸訪港旅客人次全年將達到2000萬至2500萬，加上香港政府派發的消費券刺激零售業，香港的消費市場前景樂觀，預測全年零售額年增71%，達4080億元。

▲▼香港春節人潮。（圖／路透社）

不過，普華永道也強調，下半年零售環境不明朗因素多，因為不少港人在通關後「報復式出遊」，導致7月派發的第二期消費券未對本地消費產生太大效應。

至於近期人民幣貶值、內房和A股表現欠佳、青年失業率高企等，普華永道認為，這些都削弱了大陸的消費信心，可能加劇通縮，令大陸訪港旅客增速不及預期，要觀望刺激經濟政策的成效。

▲▼香港與中國大陸恢復通關,落馬洲口岸。（圖／路透社）

普華永道說，如果沒有任何影響全球經濟的重大問題發生，預測香港至少要一年至一年半，零售業總銷貨價值才能恢復疫情前水平。

另外，普華永道還提到，受惠旅遊業復甦和「婚嫁好年」等需求帶動，預計今年香港包括珠寶首飾在內的奢侈品行業、化妝品和百貨公司的銷貨價值，將年增40%以上。

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