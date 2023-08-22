香港籍車手入境2天就被逮　辯「我也被騙」聊天紀錄露餡

▲香港籍車手沈姓男子被警方壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局日前偵辦一起詐欺案，1名張姓醫師聽信網路投資股票訊息，決定投入60萬元時對方卻要求匯款至私人帳戶或面交，察覺有異便報警處理。張男與詐團約定交易地點，警方當場逮獲身穿商務裝扮、儼然成功人士模樣的沈姓車手，經查沈男竟是香港籍，才入境來台2天就遭逮捕，承辦員警說，這是他從警以來第一次遇上外籍車手，十分驚訝。

台中市第六警分局表示，張姓醫師7月間偶然在網路看到投資訊息，與對方加LINE好友之後，對方除每天傳送相關投資股票獲利訊息，還會不定時噓寒問暖，拉近彼此關係。

詐團取得張男信任之後，開始誘騙參與投資，搬出有公司行號、收據、交易等紀錄的訊息，引誘被害人，等到張男決定拿出60萬元投資，詐團竟要求他以匯款或是面交等方式給錢，張男驚覺這並非是一般證券交易規則，決定向警方報案。

張男與警方合作，7月25日，由他與詐團約定交易地點，警方埋伏在側，待西裝筆挺的車手出現，警方立刻一擁而上，將其壓制在地逮捕歸案。

車手沈姓男子（29歲）遭逮後向警方說，他來自香港，是從網路看到徵才消息，才隻身來台工作，也是被詐團所騙。警方檢視沈男通訊軟體聊天紀錄，發現他早已知情是要來台擔任收款的車手，與其說詞不符，訊後依詐欺、洗錢等罪移送法辦，台中地檢署8月初將他起訴。

據了解，沈男7月23日才剛入境，從事不法，原想透過光鮮亮麗的外表騙取被害人錢財，未料不過短短2天，就被警方逮著正著。

承辦員警說，對於有香港人來台擔任車手感到相當意外，直呼這是從警以來第1次遇上。不過經查，光是第六警分局轄區，今年就已發生5起由外籍人士擔任詐團收款手的詐欺案，其中4件為香港籍，1件是越南籍，其原因疑為外國籍車手若遭逮捕，服刑後即被遣送回國，較難以追查上手。

第六警分局指出，詐騙集團看準網路資訊發達及投資多元等趨勢，故以架設假網站、假軟體，輔以社群軟體等管道，大量建置詐騙廣告，讓民眾誤信而匯款投資，警方提醒，如在網路上遇到類似投資資訊，切莫輕信對方話術，應該多方查證，並秉持從正常管道進行投資活動。