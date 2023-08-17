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大陸 大陸焦點 特派現場

「赴港開戶熱」短期利率最高9％　專家提醒：無法證明資金來源會被拒

▲追求高利率赴港開戶的大陸民眾。（圖／翻攝第一財經）

▲追求高利率赴港開戶的大陸民眾。（圖／翻攝第一財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸存款利率連續調降，香港存款利率卻不斷攀升，部分銀行甚至推出「新客戶尊享額外年利率達7.28%」、「定存美元年利率高達9%」、「跨境理財通送大禮」等優惠方案，吸引部分陸客專程前往香港開戶。不過，大陸專家提醒，由於反洗黑錢和反恐條例，「香港的銀行對新開戶資金來源審核較嚴，如無法證明正規獲取該筆資產途徑，可能會被拒絕開戶。」

▲中銀香港中港城分行一早就出現排隊等待開戶的民眾。（圖／翻攝上游新聞）

▲中銀香港中港城分行一早就出現排隊等待開戶的民眾。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，由於基本利率的調高，香港大部分銀行港元及美元定期存款最高年化利率均可達4%以上。同時，不乏部分銀行以7%甚至9%的短期年化利率吸引客戶。

據統計，短期高息有渣打銀行面向跨境理財通客戶的9%美元定存（1月計息），階梯式年化利率可達6%的「高息馬拉松活期存款」。階梯式利率按每階段遞增，港元存款第一階段（開戶日至10月2日）利率為2%，第二階段（10月3日至11月30日）、第三階段（2023年12月1日至2024年1月2日）利率分別為5.2%和6%。同時，美元存款三個階段利率則分別為2.5%、5.5%、6%。

中信銀行（國際）的階梯狀存款如出一轍，由2%左右的年利率逐步上提至7.28%。在虛擬銀行方面，眾安銀行8月5日推出新客優惠利率，在港客戶使用邀請碼成功開戶後，可獲得最高年化6.6%的定存利率，但優惠利率存款期僅為3個月。
不僅如此，香港東亞銀行在7月1日至9月30日期間推出活動，全新理財通南向通客戶以新資金開立指定金額及指定存款期的人民幣定期存款可享特惠年利率達6%。

香港金管局阮國恆表示，隨著美國持續加息，在聯匯制度的設計下，港元拆息亦逐步上升，不過，縱使在加息環境下，2023年首季香港銀行體系的特定分類貸款比率比去年底上升速率不算太快，故相信有關風險可控，而銀行體系總存款量仍輕微上升，看不到有資金流出的情況，「市民在加息環境下要對銀行借貸利率的波動做好準備。」

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