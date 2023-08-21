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港財長：香港機場客運量明年全面恢復　「三跑道系統」明年底竣工

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

▲香港機場。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波20日發表網誌，針對「橋頭經濟」新模式、大灣區增長新機遇，以及貨運物流新模式等情況進行分析，他強調，香港機場的客運量會在今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。

陳茂波提到，香港國際機場目前共有約110家航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前的75%，「每日客運量和航班升降量，也已分別恢復至疫情前的65 %和70%。」

陳茂波指出，香港機場的客運量會在今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復，「總的來說，香港航空業復甦進展符合預期。」

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲▼香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

陳茂波進一步解釋，機場三跑道系統將於明年底竣工，屆時機場可處理的客運量會顯著提升約50%，每年能接待1.2億人次。機場的「海天中轉大樓」將於短期內啓用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，無需在香港再辦理出入境手續。

陳茂波說，網上購物已是近年環球消費的大趨勢，高價值、高端的航空貨運物流，是香港必須全力搶佔和不斷提升服務的板塊。香港機管局正跟東莞開拓新的「海空貨物聯運」模式，讓內地出口貨物的相關航空安檢、裝箱、打板及收貨等程序在東莞完成，然後以水路直接運達香港機場，再馬上轉運到世界各地，提升整個大灣區的貨運競爭力。　

陳茂波還說，「在國家的大力支持下，以及特區政府、機管局和航空業界的共同努力下，香港航空業將能把握好環球商貿發展的大趨勢，實現更宏大的發展，為香港國際航空樞紐譜出更精彩的新篇章。」

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

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