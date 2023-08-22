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社會 社會焦點 保障人權

帶5把西瓜刀下跪道歉不被領情　高雄男猛砍岳父差點殺了他

▲▼ 砍人,殺人,刀子,情殺,砍殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子向前岳父下跪，對方不領情，竟持刀將他砍到臟器外露。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

罹患精神疾病的高雄蔣姓男子，去年2月間帶著5把西瓜刀前往前妻家中談判，剛好遇到前岳父在門外整理魚貨，蔣男深覺對不起岳父，當場下跪道歉，但岳父視而不見。蔣男暴怒，抽出5把西瓜刀追砍岳父，前妻衝出門勸架，也被砍傷。還好傷者送醫後撿回一命。最高法院審理後，將蔣男判刑5年9月定讞。

判決指出，現年33歲的蔣姓男子，長期受所罹患之持續性憂鬱症影響，他2021年10月間與前妻離婚，但離婚後仍常常上門找前妻。前妻不堪其擾，向法院聲請核發保護令獲准，要求蔣男不准靠近前妻住所100公尺內。

而本案發生於去年2月底，清晨4點左右，蔣男帶著5把西瓜刀前往前妻家，要與前妻談判。蔣男先將西瓜刀藏放在前妻住家旁的檳榔攤裡，就在前妻家門等候。這時前妻的父親正好開門，整理魚貨，蔣男想到過去曾對前岳父不禮貌，就對著岳父鞠躬，之後更下跪道歉。但前岳父視而不見，還轉頭走進家門內。

蔣男對於前岳父的行為不滿，又擔心他進門報警，隨即從檳榔攤中取出5把西瓜刀，雙手持刀，衝進前妻家門內，朝前岳父狂砍。前岳父被砍倒，身上多處傷痕，還被砍到臟器外露；前妻聽到爸爸被砍，也衝下阻止，自己也被砍傷。警方獲報後趕赴現場，壓制蔣男，並將他帶回。還好傷者送醫後撿回一命。檢方對蔣男依照「家暴殺人未遂罪」提起公訴。

一二審均將蔣男判刑5年9月，案經上訴，高等法院22日駁回上訴定讞。此外，傷者也起訴向蔣男求償，一二審均判決蔣男須賠償100萬元。

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