偷拍籃球球星「視訊不雅影片」勒索！惡男賣淫片大賺7百萬

▲余男利用釣魚漁夫手法，拍下多人不雅影片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台灣職業籃球某球星2020年向警方報案，稱自己的不雅影片遭人偷錄後，被人勒索。檢警循線查出男子余啟豪經營色情網站，販售包含多名籃球原在內的31名男子露臉視訊自慰片，其中還有多人未滿18歲。一審將余男判刑2年10月，二審加重改判刑3年，全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

台灣職業籃球P+聯盟某球星，日前向警方報案，而警方受理後，2020年間破案並發布聲明，指出該名球星與人視訊時，遭人拍下露臉自慰影片，對方竟持影片向他勒索，檢警循線逮捕曾有架設色情網站的前科的余姓男子。檢方依照違反《個人資料保護法》、「妨害秘密」等罪提起公訴。

法院審理時，查出余男早在2019年6月間，與2020年1月間，分別經營「specsaddicted 」及「tumblrland」色情網站，除了單片販售色情影片以外，還收受會員費用，會員可以在網站上觀看竊錄、裸露身體隱私部位的不雅猥褻影片。而為了方便會員選購，銷售頁面內還顯示被害人全臉、身體特徵之影像截圖、生活照片，或標註姓名、學校、職業、社會活動等足以直接識別之個人資料。

而余男等人以俗稱釣魚漁夫的手法，假扮正妹與被害人以LINE或SKYPE聊天視訊，被害人上當後，就趁機側錄不雅影片，總計有31人受害，其中還有一些籃球員，當中有5人未滿18歲。經過清查，發現余男利用這種模式，大賺超過7百萬元。一審法院將余男判刑2年10月，二審高等法院更加重改判有期徒刑3年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞，余男將入獄執行。

此外，本案中目前還有劉姓共犯，涉嫌以影片恐嚇球星，這部分法院目前另案審理中。