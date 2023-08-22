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貧母殺子「願懺悔」今宣判　檢求刑最重20年：別讓殺孩子成選項

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院法庭大樓。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名許姓婦人去年（2022年）涉用枕頭悶死6歲親生兒子，被起訴殺人罪嫌，新北地院由職業法官與素人國民法官共組合議庭審理這件悲劇，檢方主張許婦因報復前夫而行兇，具體求刑17年到20年「別讓殺孩子成為父母的選項」，辯護律師指稱許婦「努力做了6年的好媽媽，卻在最後失去一切」，請求依情堪憫恕規定減刑，許婦認錯表示「願向我的父母、弟弟與前夫懺悔」，求法官從輕發落，合議庭將於今（22日）下午4點宣判。

本件悲劇發生於去年10月19日，離婚後和前夫輪流照顧6歲獨生子的許婦（37歲，在押），編理由讓讀小學一年級的兒子連續多日請假沒上學，當天在家涉用枕頭悶死兒子再持刀自戕頸胸獲救，她到案始終認罪，辯稱想自殺但看到前夫帶小三出遊的IG照片而情緒失控，擔心留下兒子得不到好的照顧會受苦、「誰會像我這麼愛他」，為了兒子好所以帶兒子一起走。

本件是新北院首件國民法官參審案件，也是全國第1件由國民法官參審的母殺子事件。檢辯對許婦犯罪事實都不爭執，辯護律師試圖為許婦爭取精神抗辯、符合自首及情堪憫恕3項減刑資格。檢方認為精神鑑定已確認許婦雖罹患重鬱症，但行兇時無幻聽幻覺與妄想，現場所留遺書是述說心情與交代後事，不構成自首，且許婦送醫急救還無法開口應訊前，警方已從現場跡證懷疑她是兇手。

檢方並指許婦一昧放大前夫過失，但「前夫唯一做錯的，是相信媽媽不會殺兒子」，許婦將兒子當成婚姻衝突的祭品，使兒子失去長大成人的機會，「剝奪孩子的生命，不是愛，是自私」，因許婦對兒童涉犯殺人罪，依法加重為死刑、無期徒刑或15年以上徒刑，檢方認為許婦未達須判死或無期徒刑程度，建請判刑17年到20年，「別讓殺孩子成為父母的選項」。

許婦前夫出庭作證哽咽思念遇害的獨子，每次睡前都會跟他說咒語「爸比，最愛你喔！啾咪！醒來要在我身邊喔！」讓他心碎。犯罪被害人保護協會指派給許婦前夫的律師主張，無論任何事由，都不能剝奪6歲兒童生命，「就算是他的母親也不行」，本案是悲劇，但請求對許婦重判。

辯護律師盡力鋪陳許婦「努力做了6年的好媽媽，卻在最後失去一切」的不幸，請求合議庭依情堪憫恕規定讓許婦減刑。許婦表示，事發後曾一度想不起兒子長相，經穩定治療，已記起兒子容貌，她深深後悔自己的犯行，遺憾沒給兒子健全家庭，「如果重來一次，我一定不會走這條不歸路」，她也「願向我的父母、弟弟與前夫懺悔」，求法官輕判。

本案經3位職業法官與10位素人國民法官共組合議庭連續3天密集審理，上周五（18日）傍晚辯論終結，合議庭昨（21日）閉門評議後，定於今天下午4點宣判，許婦事先已表明不願被提解到庭聆判。

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