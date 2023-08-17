女經理懷孕想吐　去超商買酸梅竟遭解雇！行政訴訟判她贏

▲女經理懷孕想吐，到超商買包酸梅竟因此遭解雇。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

沈姓女子在台北市某資訊公司擔任業務經理，2018年1月間驗出懷孕，隔天星期五她就告知主管，沒想到下周一竟遭資遣，理由是她前一個上班日不假外出曠職。沈女向市府勞動局申訴，指稱自己當天很想吐，所以到超商買酸梅，竟因此遭解雇。市府裁罰公司30萬元，公司打起行政官司，最高法院認定公司確實成立「懷孕歧視」，判決公司敗訴確定。

判決指出，沈女2017年12月21日起到該公司任職，試用期間為3個月，擔任業務經理。2018年1月25日在醫院檢查出懷孕6週，隔天26日星期五，她就告知公司人事主管懷孕的事情。沒想到下周一29日，沈女就遭到資遣。沈女因此向台北市政府勞動局提出申訴。

公司向勞動局回覆，沈女在解僱前2週與解雇前1天，有兩次不假外出的曠職紀錄。不過沈女指出，公司所稱的第一次曠職紀錄，當天下午她與客戶在公司內開會，會後她在吸煙區與工程人員、助理討論客戶狀況及拜訪注意事項，均在公司處理公務，沒有不假外出。不過勞動局根據沈女提出與同事間的LINE通話紀錄，認為沈女在解僱前兩週，並未曠職。

至於公司稱的第二次曠職，是解僱前一天發生的事。沈女則向勞動局解釋，當天因懷孕身體不適，嘔吐感嚴重，離開座位至化妝間，並至便利商店買酸梅，勞動局在解僱2個月後訪談沈女時，沈女還當場拿出一包酸梅，勞動局因此認定沈女陳述為真，公司非但未營造性別友善環境，還因為懷孕而解雇沈女，確實構成「懷孕歧視」，違反《性別平等工作法》，勞動局故此裁罰30萬元。

公司不滿，打起行政訴訟，一審台北高等行政法院採信勞動局的主張，駁回公司請求。公司再上訴第二審，最高行政法院審理後，也認定公司確實「懷孕歧視」，因此駁回公司訴訟，判決敗訴確定。