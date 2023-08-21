踢斷肋骨、脾臟破裂！高雄監獄虐死囚犯案　一人獲輕判定讞

▲高雄監獄虐死收容人案件，最高法院判刑定讞。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄監獄日前爆發虐死囚犯案件，2019年間李姓、邱姓2名管理員，不滿陳姓收容人踹門，竟指示4名雜役將陳男綁縛在地上，以腳猛力踢陳男側腹、後背多次，也踹陳男頭部，熱咖啡淋燙陳男，最終陳男因脾臟破裂、腹部嚴重出血，慘遭虐死。李男等人先遭判刑8年7月到2年不等刑期定讞，最高法院21日再將邱男判刑3年10月定讞。

判決指出，李男、邱男為當時為高雄監獄管理員，分別為違規舍房「仁園」日、夜勤主管公務員。案發於2019年10月間，傍晚5點多交接時，13號舍房的陳姓收容人情緒失控，以腳踢踹房門。李男不滿，指示蔣姓等4名雜役，將陳男拉出舍房到鎮靜室，還說：「過去隨壓勒」。

4人將陳男拉到鎮靜室後，將陳男雙手以手銬拷在地上U型扣環，並將安全帽戴在陳男頭上。之後李男、邱男進房，李男以腳猛踢陳男左腰部及外側至少6次、右側腰部多次，再以右腳猛踹戴著安全帽之陳男頭部，並以臺語大罵三字經。李男仍未罷手，再持裝有咖啡的保溫杯，澆淋在陳男頭部及肩膀，而後舉右腳踹踢陳男左臉及左顳部至少2次。陳男頭部撞擊仁園外鐵門及門框，長聲哀嚎。

李男施暴過程中，邱男等人並未阻止，沒想到這短短不到20分鐘的凌虐，就讓陳男付出生命。4名雜役在李男暴行後，再將陳男拉回舍房。但陳男因肋骨斷裂、臟器受損、短時間內大量內出血，疼痛難耐無法久坐，不時以手指挖嘴巴，還多次發出嘔吐及呻吟聲。但身為夜班主管的邱男視而不見，沒有將陳男送醫。晚間9點左右，陳男就因腹腔、脾臟嚴重受損，出血過多休克，獄方緊急將陳男送醫，最後不治身亡。事發後李男為免遭到追究，還將勤務日誌竄改為載「監視系統：正常。囚情動態：良好。其他狀況：無」，並呈報上級簽章。案經檢方追查後，對李男等6人依照「凌虐人犯致死罪」提起公訴。

李男最後遭判刑8年7月定讞，另外4名雜役也分別遭判刑3年2月到2年不等的刑期定讞。至於邱男的部分則被撤銷發回，更一審將他判刑3年10月，全案再上訴最高法院，最高法院21日駁回上訴，全案定讞。