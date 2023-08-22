郭台銘金門嗆「823推翻毛澤東盤算」　武力脅迫台灣會適得其反

▲郭台銘金門行抵達午宴會場。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（22）日於金門出席主流民意大造勢，活動辦在金門金寧鄉盈春閣餐廳，席開76桌，至少760人到場力挺，主桌除了金門縣議長洪允典、陳玉珍，還有黃復興團體代表。郭致詞時隔空向中共喊話，「正視中華民國存在的事實」，持續以武力脅迫台灣接受統一只會適得其反，不樂見兩岸愈行愈遠，讓親者痛而仇者快。

郭台銘說，隔3個月後今天又回來，因為明天是823砲戰65週年紀念，回顧當年自己只有8歲，感受很深，這是世界戰史空前絕後的戰役，一方面金門在短時間承受不可思議的砲擊，一方面雙方戰事僅止砲擊，沒有登陸攻擊，當時大陸計畫 以密集轟炸癱瘓金門，徹底切斷台灣補給，逼迫中華民國放棄金門。然而前總統蔣中正明快下決策，絕對不放棄金門。

郭台銘回顧，當時在金門展開的海空運補，承受了對岸的砲擊，證明中華民國的決心與毅力，換句話說，從國共內戰伊始，823砲戰是國軍對共軍最珍貴的一場勝戰，就在現在所踏上的金門土地，大家澆熄了共軍的野心，推翻了毛澤東盤算，讓老共不得不單打雙不打，給自己留了一個下台階。

而65年後他要再次強調，這是中華民國一頁光榮歷史，這是金門人與台灣同胞同甘共苦的一段經驗，這裡要更嚴重提醒北京，請重視中華民國存在的事實！請北京認清楚，持續以武力脅迫台灣，只會適得其反。

郭台銘強調，中華文化、台灣人民的精神，就是因為我們是追求和平、自由的文明社會，和平是我們的信仰，金門和平倡議將是我們的具體行動，「我郭台銘，將不畏艱難，用餘生追逐兩岸和平，用兩岸和平帶動世界的和平與繁榮！」