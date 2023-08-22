郭台銘宣布創「金門和平倡議基金會」　砸6億4000萬8大重點曝

▲郭台銘金門行，抵達午宴會場。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海創辦人郭台銘今（22）日在金門舉辦「主流民意大聯盟造勢」，現場席開80桌。郭致詞表示，日前在金門拋出金門和平宣言，今天將進一步提出「金門和平倡議」，投入2千萬美金（約新台幣6億4千萬元）做為「金門和平倡議基金會」起始基金，並推動在金門建立常設「兩岸和平協商辦公室」、「兩岸和平戰略研究院」等8大項目標。

郭台銘今致詞表示，台灣最強大的主流民意，就是2300萬人追求自由民主和平的願望，希望兩岸回到互助共榮的基礎，大家絕對不樂見這樣基礎受破壞，讓兩岸漸行漸遠，讓親痛仇快。

郭強調，和平不能停留在想像口號，必須穩健規劃與具體實踐，因此將進一步提出金門和平倡議，即刻起籌備成立「金門和平倡議基金會」，初步以2千萬美金做起始基金，推動建立金門為兩岸定期對話會議場所。

郭台銘列出的金門和平倡議8點如下：

第一、建立金門為舉辦兩岸定期對話會議的場所。在金門建立常設「兩岸和平協商辦公室」，以民間立場推動、聯繫兩岸之間以和平為目的的會談與交流事務。

第二、建立「兩岸和平戰略研究院」，延聘學者專家，組成金門和平倡議的智庫機構。和平戰略研究院下設科技論壇、經濟論壇與軍事論壇三個常設研究部門，推動兩岸之間學術研究機構與學者的接觸交流。

第三、建立新媒體平台，蒐集並傳播全球有利推動兩岸和平的訊息。

第四、推動兩岸之間學術研究機構與智庫專家學者的對話，模擬未來推動兩岸和平協商的場景與變數推演。針對議題需要，亦不排除邀請第三方專家學者共同參與。

第五、建立與世界各國和平組織之間的關係與對話，吸收和平協商經驗，爭取國際支持。

第六、在各大學院校捐助設置和平講座課程與獎學金，鼓勵學院與學子投入兩岸和平對話研究。此項目將和金門大學展開固定合作項目，並以金門大學為主推中心。

第七、在美國和日本重要學術院校推動設立「和平講座」，在美國與日本重點研究智庫機構獎勵與推動兩岸和平協商研究，鼓勵美中台日以兩岸和平對話為目的的學術交流。

第八、該基金會兼具民間版「文化總會」的職責，重建2016年蔡英文當選總統以來，兩岸斷絕的文化交流關係。

最後郭台銘表示，中華民國跟台灣人民的精神就是追求自由和平的核心社會，和平是我們的信仰，金門和平倡議將是我們的具體行動。郭強調，自己不追求什麼，而是將以餘生追求兩岸和平，希望全世界民眾和他都有相同信念，一起追求和平，我們並不孤單，金門鄉親並不孤單，大家都願為和平盡心力。