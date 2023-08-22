遺憾徐耀昌退黨　國民黨：但黨員爭議言論受考紀會規範理所當然

▲苗栗縣前縣長徐耀昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌先前替鴻海董事長郭台銘站台時，喊出「下架國民黨」，國民黨考紀會發函要徐說明，然而徐今（22日）凌晨突在臉書粉專宣布退出國民黨。對此，國民黨表示，對徐耀昌退黨表達遺憾，期盼大家「大我大一點，小我小一點」，共同團結努力迎向勝選。不過國民黨也說，黨員的爭議言論接受考紀會規範理所當然，只有貫徹黨紀才能明辨是非。

徐耀昌10日在「主流民意大聯盟」苗栗場替鴻海創辦人郭台銘站台喊出「下架國民黨」後，收到黨中央考紀會的發函，要求說明，當時就傳出徐並非口誤，而是不滿2022年苗栗縣長選舉，國民黨提名苗栗水利會前會長謝福弘，以及與邱鎮軍爭取國民黨2024苗栗第二選區立委提名時失利，黨中央卻未派重要人士來關切有關。

而徐耀昌22日凌晨的退出國民黨臉書文中，就直言他為了國民黨可以在苗栗永續執政、為了黨工有薪水可以安家，他苦心經營、努力募款，但黨中央卻為了少數人的私心，提名一個連名字都叫不出來的人（指謝福弘），無情斬斷數十年的同志情誼，「與如今2024總統大選情形有何不同？」

接著徐耀昌批國民黨跟總統參選人侯友宜；徐說，「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程」。

國民黨22日上午對於徐耀昌退黨表達遺憾，並表示期盼大家「大我大一點，小我小一點」，共同團結努力迎向勝選。不過國民黨也說，黨員的爭議言論接受考紀會規範理所當然，只有貫徹黨紀才能明辨是非。

「黨紀規範沒有特權，考紀會一定會依照相關規定處理。」國民黨強調，不管對徐耀昌或是苗栗縣政，國民黨向來都非常支持，但政黨大家庭需要所有黨員一起維護，任何政黨都需貫徹黨紀。