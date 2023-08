泰前總理戴克辛「逃亡15年」突返國！　同日將舉行總理選舉

▲泰國前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)22日搭機返國。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

泰國憲法法庭16日駁回泰國前進黨黨魁皮塔(Pita Limjaroenrat)不能被二度提名為總理候選人的陳情案,並準備於22日再次舉行總理選舉,豈料在選舉當天上午,逃亡海外15年的前總理戴克辛卻突然搭機返國,吸引大批為泰黨(Pheu Thai)支持者前往接機,預料泰國政局將再添變數。

